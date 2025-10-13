Baltijas balss logotype
Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу

Существует стереотип, что если брак разрушается, это моментально бросается в глаза: скандалы, истерики, вечные претензии. Да, и такой сценарий бывает, но чаще все происходит гораздо спокойнее.

Со стороны — идеальная картинка: совместные фото в социальных сетях, привычный быт, походы в гости к друзьям и родственникам. Но внутри пары отношения становятся все холоднее и холоднее... Проблема в том, что партнеры закрывают глаза на тревожные сигналы, строят иллюзии и боятся взглянуть правде в глаза.

Психолог Евгения Александрова рассказала о 5 неочевидных признаках, что ваш брак трещит по швам.

В вашей паре — постоянная тишина

Сначала молчание и отстраненность могут не вызывать тревоги. Каждый занят делами, работой, хобби. Но это не просто «уход» в личную жизнь — это тревожный знак. Темы для общения свелись к детям и бытовым вопросам? Это значит, что эмоциональная связь ослабла.

Ощущение, что вы живете не с мужем, а с соседом

Как логичное продолжение первого пункта. У вас есть общее имущество, дети, быт, но нет страсти, близости и даже душевной вовлеченности — будто вы никогда и не были настоящей парой.

Планы только личные, каждый сам по себе, инициативы от мужчины — ноль. Физическая близость? Ее давно не было.

В таком «соседском» союзе можно жить годами. Потому что удобно. Но… разве вы об этом мечтали?

Сравнение с другими мужчинами

«У Светки муж внимательнее», «Машке цветы дарит каждый четверг», «Юльку полностью содержит», а мой…

Если в голове появляются такие мысли — это тревожный сигнал. Вы не принимаете своего мужчину таким, какой он есть, и начинаете сравнивать с чужими отношениями, которых, возможно, и не существует в том виде, как вам кажется.

Все мужчины разные. Может, ваш не дарит цветы по расписанию, зато решает важные задачи, проявляет заботу и держит слово.

Ему с вами стало скучно

Вы все реже проводите время вместе. Он предпочитает компанию друзей, посиделки в баре, сериалы или футбол.

Важно: не превращайтесь в «маму», не учите его жить, не устраивайте сцен. Вместо этого — займитесь собой. Искренне, не из манипуляции, а из любви к себе.

Если все сделаете правильно — мужчина САМ захочет узнать, чем вы заняты, и начнет проявлять интерес.

Он засматривается на других женщин

Конечно, не стоит устраивать истерику, если он мельком взглянул на привлекательную женщину. Это естественно. Но если он делает это откровенно, оборачивается, чтобы рассмотреть чужую фигуру — это уже сигнал. Скандалить бесполезно.

Лучше снова пойти в свою интересную женскую жизнь. И используйте прием: инструмент «закрытый рот».

Главное — не начинать выяснять отношения. Фразы вроде «Почему ты охладел?» или «Нам надо поговорить» только отдаляют вас еще сильнее. Первый шаг к спасению брака — это вы сами. Не партнер, не разговоры, не ультиматумы. Начните с себя: проработайте мышление, стратегии поведения и вернитесь в свою яркую, наполненную, интересную женскую жизнь.

the-day

