Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 признаков безвкусицы, которые выдают неуверенность, а не стиль 0 236

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 признаков безвкусицы, которые выдают неуверенность, а не стиль

Иногда желание выглядеть эффектно играет против нас. Стремление подчеркнуть статус или «женственность» может обернуться избыточностью и сделать образ дешёвым — даже если на нём дорогие вещи. Эксперты по стилю напоминают: утончённость всегда в деталях.

1. Перегруженный маникюр

Сложные дизайны, стразы и чрезмерная длина давно вышли из моды. Современная элегантность — это ухоженные ногти и аккуратная форма. Главное — чистота и естественность, а не сложность рисунка.

2. Одержимость брендами

Сумка за миллион не спасёт образ, если в нём нет гармонии. Женщина с вкусом выбирает аксессуары, которые подчёркивают стиль, а не кричат о цене.

3. Грубость и показное превосходство

Настоящая уверенность не требует громких слов. Повышенный тон, язвительность и пренебрежение к другим говорят не о статусе, а о внутренней неуверенности.

4. Показная роскошь

Жизнь «на показ» и траты сверх своих возможностей редко производят впечатление. Намного дороже выглядит сдержанность и умение выбирать качественные вещи без излишнего блеска.

5. Отношение к мужчине как к кошельку

Финансовая зависимость и потребительское отношение к партнёру — один из самых явных признаков незрелости. Женщина, уверенная в себе, ценит партнёра, а не его банковскую карту.

Истинная привлекательность — это гармония ухоженности, достоинства и самоуважения. Всё остальное — лишь попытка скрыть их отсутствие.

Источник: attention.plus

Читайте нас также:
#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Изображение к статье: Почему в браке исчезает секс и как вернуть интимность
Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Изображение к статье: Шлейф загадки: пять ароматных трендов для первого свидания
Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Всё по полочкам: как правильно упаковать летние вещи на зиму
Изображение к статье: Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда
Бархатный сезон: яркое возвращение забытого тренда 157
Изображение к статье: Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом
Кофе, вода или алкоголь: что реально помогает справляться со стрессом 161
Изображение к статье: «Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале
«Немного приврал»: 3 типичных варианта лжи, которые разрушают отношения в самом начале 144
Изображение к статье: Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака
Семья, любовь и пятеро детей: Тарханова трогательно отметила 20 лет брака 529

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 1
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 1
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 2
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 95
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 54
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 79
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 1
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 1
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео