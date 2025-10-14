Страх перед ГМО, глютеном и лактозой уже стал массовым — многие исключают эти продукты из рациона, считая их вредными. Однако, как утверждает доктор Александр Мясников , большинство этих опасений не имеют под собой научных оснований.

ГМО: спасение, а не угроза

«Без ГМО планета вымрет с голоду», — объясняет врач. Генетически модифицированные культуры позволяют защитить урожай от вредителей, улучшить его сохранность и снизить потери продовольствия. Вред ГМО для здоровья так и не был доказан — почти все современные продукты в той или иной степени содержат такие компоненты, и это абсолютно безопасно.

Глютен: не враг, а белок

Да, при целиакии или аллергии глютен действительно противопоказан. Но для большинства здоровых людей этот белок не представляет опасности. Исключать его «на всякий случай» — излишняя мера, которая не делает питание полезнее.

Лактоза: не всем противопоказана

По словам Мясникова, лишь около 10% взрослых действительно страдают непереносимостью молочного сахара. Если после молочных продуктов нет вздутия или дискомфорта — повода для отказа нет. Творог, кефир и ряженка — полноценные источники кальция и белка, которые стоит оставить в рационе.

Главный вывод специалиста прост: не стоит превращать питание в повод для страхов. Здоровое меню — это разнообразие, умеренность и внимание к собственным ощущениям, а не следование модным ограничениям.

Источник: attention.plus