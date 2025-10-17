Baltijas balss logotype
5 лайфхаков, как оставаться стильной даже в мороз

Люблю!
Дата публикации: 17.10.2025
Kleo
Изображение к статье: 5 лайфхаков, как оставаться стильной даже в мороз

Серый и скучный зимний гардероб – это устаревший миф. Мы собрали 5 практических и неожиданных способов, которые позволят вам избежать ловушек зимнего дресс-кода, навсегда вычеркнув из своей жизни серые и скучные образы. Пришло время оставаться стильной, даже когда термометр показывает минус.

Цветные колготки

Как совместить комфорт и стиль? Ответ простой: цветные колготки — тренд осени 2025. Фиолетовые, голубые, белые, с разными узорами и кружевные — их можно сочетать с юбками и платьями. А если сверху надеть пальто, то получится невероятно модный и согревающий образ.

Акцентная сумка

Сумка-"багет", миниатюрный кросс-боди или элегантный клатч моментально сделают зимний наряд более женственным. В холодное время года, когда наша одежда объемна и зачастую нейтральна, такой элемент становится яркой изюминкой. Она привносит необходимую легкость и деликатность в образ, который иначе выглядел бы слишком скучным. Маленькая, но акцентная сумка – это ваш секретный прием.

devushka.jpg

Меховой ободок

Этот аксессуар – находка для тех, кто не готов жертвовать укладкой ради тепла. В отличие от плотных вязаных шапок, ободок или широкая меховая повязка сохраняет объем на макушке, при этом надежно защищая уязвимые места. Он моментально привносит в зимний образ нотку ретро-шика и гламура, превращая даже самый простой пуховик в стильный и продуманный наряд. Ободок может быть как нейтральным, сливаясь с цветом волос, так и акцентным – например, яркого цвета или из меха с длинным ворсом.

238.jpg

Куртка, накинутая на плечи

Пальто, жакет или даже объемный пуховик, небрежно накинутые на плечи, – это прием из мира высокой моды, который мгновенно делает образ более дорогим, элегантным и женственным. Этот способ носки особенно подходящий для начала осени, позиционирует свою обладательницу, как уверенную в себе женщину, которая не боится нарушать правила и демонстрирует, что ее образ продуман до мелочей.

Ювелирные украшения и маникюр

В холодное время года наши руки и запястья становятся одними из немногих участков тела, где можно продемонстрировать изящество. Акцентные кольца, многослойные тонкие браслеты, выглядывающие из-под края свитера, или стильный дизайн ногтей – создают визуальный контраст с тяжелыми фактурами зимней одежды. Яркий или аккуратный маникюр (классический нюд или насыщенный бордовый цвет) и блеск металла мгновенно подчеркивают вашу заботу о себе и придают образу роскошный вид.

Теперь, когда вы вооружены этими пятью приемами, зима окончательно потеряла власть над вашим стилем! Помните: женственность кроется не в тонкой одежде, а в тех самых волшебных деталях и акцентах.

850-1-13.jpg

#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео