На свете наверняка есть счастливцы, которые знать не знают, что такое мигрень, но это не точно. И это не просто лечь и полежать, это настоящий нейровоспалительный шторм в чувствительной нервной системе: пульсирующая боль, светобоязнь, тошнота, иногда аура с мерцающими зигзагами или онемением. Часто лечение срывается не из-за «слабых таблеток», а потому что мы сражаемся не с причиной, а с последствием. Терапевт Анна Терентьева рассказала о редких триггерах и нестандартных, но рабочих подходах к избавлению от этого мучения.

Чем мигрень отличается от «обычной» головной боли

При мигрени включается гипервозбудимость тригемино-васкулярной системы, из-за чего сосудистая стенка и оболочки мозга становятся источником крайне неприятной боли, а центры чувствительности в стволе — слишком «громкими». «Поэтому обычный анальгетик часто не помогает, а шум, свет, запахи и движения усиливают страдания. Еще одна особенность — фазы: старт с зевотой и тягой к сладкому, сама атака, и выход с „похмельем“ усталости», — объясняет врач. Точного и полного списка причин возникновения мигрени пока нет, но есть накопленная база данных, которая может помочь ситуативно.

Нетривиальные триггеры, о которых часто забывают

Их огромное множество, каждый может сработать. Это резкий запах чистящих средств и парфюма, мерцающее освещение в офисе, узкий спектр синего света от экранов, перепады атмосферного давления, недостаток питья и скачки кофеина.

Тут же — пропуски приемов пищи и быстрые углеводы, напряжение в шейно-затылочной зоне и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, скрытые проблемы зрения и несоответствующая оптика, неполноценный или короткий сон с частыми пробуждениями, колебания эстрогенов в перименопаузе, избыток гистамина и тираминов в рационе, хронический стресс. У части людей добавляются лекарственно-индуцированные боли при частом приеме обезболивающих. Картина складывается из нескольких кирпичиков, поэтому один «виновник» находится редко.

Необычные, но доказательные подходы помимо таблеток

Решений тоже найдено довольно много, многие из них касаются нейромодуляции. «Это внешняя стимуляция тройничного нерва на лбу, импульсная магнитная стимуляция при мигрени с аурой, неинвазивная стимуляция блуждающего нерва для купирования приступа. Зеленый свет узкого диапазона снижает фотофобию и интенсивность боли, а отказ от ярко-белых ламп в пользу теплых и рассеянных делает будни переносимее», — утверждает эксперт.

Контраст холод-тепло на шею и виски работает как перезагрузка для сосудов, а дыхание по протоколу 4—6 минут с длинным выдохом стабилизирует стволовые центры и убирает стрессовую подпитку приступа. Из нутрицевтиков с наилучшей поддержкой — магния глицинат или цитрат, рибофлавин B2 и коэнзим Q10 при регулярном приеме несколько недель. «При выраженной шейной компоненте помогает физиотерапия с мобилизацией грудного отдела, тренировкой лопаток и щадящим изометрическим укреплением глубоких сгибателей шеи, а при проблемах прикуса — каппа и работа со стискиванием челюстей ночью», — подытоживает терапевт.

Когда обязательно к врачу

Если боль очень сильная, буквально непереносимая и возникла внезапно, если нарастает температура и (или) ригидность шеи, в глазах двоится, есть слабость или дрожь в руках и ногах, нарушение речи, судороги или сыпь. Если мигрени внезапно участились, изменили характер, появились после травмы, беременности и родов, начала приема нового лекарства или в возрасте старше сорока, а также если безрецептурные средства принимаются чаще двух раз в неделю. Это «красные флаги», здесь нужна очная диагностика и безопасная стратегия, а не эксперименты.