Синий иней: как и с чем носить трендовый цвет осени 0 104

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Синий иней: как и с чем носить трендовый цвет осени

Насыщенный синий этой осенью звучит просто-таки в полный рост: он уместен в офисе, красив на вечер, дружит с джинсой, металликом и мягкими фактурами. Он делает кожу светлее, белоснежные рубашки чище, а привычные серые и черные вещи — актуальнее. Стилист Маша Ведерникова дала практичные советы, как интегрировать этот чистый глубокий цвет в осенний гардероб.

Соберите монохром, но разложите его по фактурам

Один синий от головы до ног — это не форма, а уровень. Секрет прост: играйте фактурами, а не оттенками. «Пусть пальто будет из плотной шерсти с матовой поверхностью, платье — из струящегося сатина, а сумка — из лакированной кожи или мягкой замши. Так даже очень близкие по тону вещи не слипаются в плоское пятно, а дают глубину и рельеф. Если хочется „воздуха“, добавьте белую рубашку под свитер или тонкую водолазку молочного цвета под пиджак — в синем монохроме белый работает как подсветка», — говорит эксперт.

Подружите синий с денимом, но оставьте один акцент «повыше»

Синий любит джинсу — это родственные миры. Но чтобы образ не распался, держите акцент выше по вертикали. Например, темно-синий блейзер и светлый деним — уже половина успеха, добавьте кроссовки или ботильоны нейтрального цвета, а у лица — серьги-капли, шелковый платок или яркую помаду ягодного оттенка.

В обратном направлении работает так же: наденьте глубокий синий свитер, а сверху — джинсовую куртку с правильной посадкой и плотной тканью, чтобы синий не «съелся» выцветшим оттенком. Если сомневаетесь, оставьте деним максимально чистым: без лишних потертостей и декора. Тогда синий играет первую скрипку, а джинса аккуратно возьмет на себя партию ритм-секции.

5ca.jpg

Разбавьте синий «металлом»: серебро, хром и немного стеклянного блеска

Холодный синий феноменально сочетается с серебром и хромом. Это может быть ремень с металлической пряжкой, сумка-«кирпичик» с зеркальной фурнитурой, браслет-манжета или обувь с деликатным свечением.

«Главное — не превращать все в диско-шар: одного металлического акцента достаточно, чтобы синий зазвучал ярче и современнее. Еще один работающий ход — прозрачные элементы: стеклянные кабошоны в украшениях, сумки с глянцевой вставкой, очки с кристально чистыми линзами. Такой „стеклянный“ блеск добавляет синему глубину, не споря с цветом», — утверждает стилист.

Играйте оттенками: от индиго до кобальта

Не весь синий одинаковый. Индиго и «чернильный» ведут себя как почти черный, а королевский и кобальт требуют чуть больше смелости, зато в пасмурный день делают лицо ярче. Чтобы не промахнуться, подберите «свой» синий по правилу двух фонов: прежде чем покупать, поднесите вещь к лицу у естественного света и посмотрите, как она ведет себя рядом с вашей кожей и белками глаз. Ваш оттенок не делает круги под глазами глубже и не выводит из лица теплоту, а чужой сразу выдает усталость.

classicblue.jpg

#мода
Видео