Слезы, болезни и родительское чувство вины — так у многих проходит привыкание к детскому саду. Вместе с психологом и педиатром попробуем сделать этот процесс максимально комфортным для всех членов семьи.

В каком возрасте нужно отдавать ребёнка в сад

К трем годам в мозге формируются дополнительные системы, которые помогают справляться со стрессом. Однако важно смотреть не на календарь, а на конкретного ребенка. Одни дети в два года легко идут на контакт с незнакомыми взрослыми и быстро адаптируются. Другие и в четыре прячутся за родителей при встрече с новыми людьми.

Отлично, если к детскому саду ребенок:

самостоятельно ест ложкой;

ходит на горшок / в туалет;

частично одевается/раздевается;

играет рядом с другими детьми;

может провести два-три часа без родителей;

идет на контакт с незнакомыми взрослыми;

просыпается около 8:00 утра;

завтракает в 8:00–8:30;

ложится спать до 21:30.

По теории привязанности лучше, чтобы до трех лет ребенок был в семье. Но если родители видят, что малыш общительный, прекрасно ладит с другими людьми, у него подвижный характер, то можно отдавать в сад и раньше.

Как подготовиться к детскому саду заранее

Установите режим

Постепенно сдвигайте время подъема и отбоя. Рацион дома должен быть похож на садовский, чтобы ребенок знал, что такое каша или запеканка.

Не все дети способны адаптироваться к дневному сну. В таких случаях стоит рассмотреть частные сады или договориться с воспитателем о тихом часе без принуждения ко сну.

В первую очередь нужно выстроить такой же режим, как в детском саду. Важно минимизировать стресс, интенсивность которого будет влиять на частоту заболеваний.

Поощряйте самостоятельность

В группе может быть двадцать-тридцать детей. Пока каждого оденут, все остальные будут стоять в жарких раздевалках, потеть, а потом мокрыми выйдут на улицу. Поэтому важно заранее научить ребенка базовым навыкам самообслуживания.

Мечтайте о том, как пойдёте в сад

Читайте книги о садике, играйте в «детский сад» с игрушками, рассказывайте позитивные истории, гуляйте возле выбранного учреждения. Важно, чтобы ребенок заранее захотел попасть в садик.

Как пройти адаптацию с минимумом слёз

Начинайте с короткого времени пребывания

Резкий переход от домашней обстановки к полному дню в саду — это стресс. По возможности оставайтесь в начале адаптации в садике вместе с ребенком на три-четыре часа. Малышу будет спокойно, при этом он познакомится с обстановкой. Затем уходите по делам на то же время. И только потом — переходите на полный день.

Расставайтесь быстро

После периода совместного пребывания важно научиться правильно расставаться. Родители думают, что помогают ребенку, оставаясь с ним до тех пор, пока он не успокоится. На самом деле это только усиливает стресс. Четко оговаривайте время ухода и не затягивайте расставание. Пока малыш плачет, а вы сидите с ним, у него вырабатывается кортизол. Как только вы уйдете, ребенок попытается подстроиться под ситуацию.

Укрепляйте иммунитет

Следите за питьевым режимом ребенка, давайте ему витамин D и обеспечивайте сбалансированное питание. После садика полезно промыть нос и рот кипяченой или фильтрованной водой: это поможет смыть возможные вирусы. Не забывайте о правильном мытье рук — самой эффективной защите от инфекций.

А вот оксолиновая мазь бесполезна: она склеивает реснички эпителия в носу и только облегчает попадание вирусов. Лучше регулярно орошать слизистую раствором морской воды.

Заведите домашние ритуалы

Утренние ритуалы задают тон всему дню. Просыпайтесь в определенное время даже в выходные, собирайтесь без спешки и создавайте позитивный настрой — рассказывайте, что интересного будет в садике. Придумайте особый ритуал прощания с одной и той же фразой: это даст ребенку ощущение стабильности.

Вечером обязательно обсуждайте, как прошел день: что понравилось, с кем ребенок играл, что было трудным. Дайте малышу выговориться, даже если кажется, что он повторяется. Общайтесь: необязательно развлекать ребенка каждую минуту, достаточно просто быть рядом, играть в простые игры или вместе готовить ужин. Обеспечьте спокойный отход ко сну в одно и то же время.

Главное в общении с ребенком — не обесценивать его чувства. Вместо «Не плачь, в садике хорошо» скажите: «Я понимаю, тебе грустно. Это нормально». И обязательно давайте конкретную информацию: «Я заберу тебя после прогулки». Так ребенок получит и поддержку, и ясность.

Сколько длится адаптация и когда нужна помощь

Привыкание может занять от недели до полугода. На длительность влияет тип характера ребенка, его социальные навыки, семейная ситуация и условия в саду. Активные общительные дети адаптируются быстрее медлительных и застенчивых.

К психологу следует обратиться, если через месяц ребенок все еще отказывается идти в сад или если появились регрессивные проявления (начал писаться, говорить как малыш и т. д.). Тревожные сигналы — серьезные нарушения сна и аппетита, агрессивное поведение или полная апатия, постоянные истерики.

Даже если ваш ребенок не прошел идеальную адаптацию, никакой катастрофы в этом нет. Множество людей вырастают абсолютно счастливыми, несмотря на трудности в детском саду.