И вкусно, и полезно: оладьи из картофеля, кабачка и грецких орехов

Люблю!
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: И вкусно, и полезно: оладьи из картофеля, кабачка и грецких орехов

Блюдо, которое не требует много времени для приготовления, содержит клетчатку, витамины и питательные вещества. Пышные, нежные и ароматные овощные оладьи с добавлением грецких орехов можно подавать на завтрак или ужин.

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 г.

  • Кабачок маленького размера – 1 штука.

  • Лук – 200 г.

  • Цельнозерновая мука – ½ стакана.

  • Обезжиренное молоко – 3 ст. л.

  • Грецкие орехи, поджаренные и нарезанные – ¼ стакана.

  • Оливковое масло первого отжима – 1 ст. л. + 1 ч. л.

  • Разрыхлитель – 1 ст. л.

  • Соль.

Приготовление:

  • Нарежьте кубиками картофель и лук, натрите на терке кабачок.

  • Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте 1 ч. л. масла и обжарьте лук на слабом огне до золотистого цвета. Отложите его в сторону.

  • Натрите кабачок, аккуратно отожмите лишнюю жидкость.

  • В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.

  • В блендере взбейте картофель с молоком до однородного пюре. Вмешайте туда сухие ингредиенты.

  • Переложите массу в миску, добавьте лук и цуккини. Перемешайте.

  • Разогрейте сковороду, налейте 1 ст. л. масла.

  • Выкладывайте массу по 2 столовые ложки на одну порцию. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

  • Подавайте, посыпав орехами. Хорошее дополнение – салат из свежей зелени или отварная брокколи.

Полезные свойства ингредиентов:

  • Картофель дает заряд энергии, содержит калий, витамины В6 и С, необходимые для иммунитета. Белок и клетчатка помогают насытиться.

  • Кабачок имеет в составе витамины C, B6, фолиевую кислоту, растительные волокна и марганец – все это способствует кроветворению и укрепляет кости.

  • Грецкие орехи – источник Омега-3, витамина Е и антиоксидантов, которые полезны для кожи, сердца и обмена веществ.

  • Лук дает организму флавоноиды и пребиотики, важные для иммунитета и пищеварения.

  • Оливковое масло содержит витамины А и D, ненасыщенные жиры и полифенолы, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.

  • Цельнозерновая мука – источник витаминов группы B, клетчатки и белка. Она помогает сохранить сытость и поддержать уровень энергии.

sovets

#кулинария #витамины #овощи #здоровое питание #завтрак #грецкие орехи #клетчатка #еда
