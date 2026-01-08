Блюдо, которое не требует много времени для приготовления, содержит клетчатку, витамины и питательные вещества. Пышные, нежные и ароматные овощные оладьи с добавлением грецких орехов можно подавать на завтрак или ужин.
Ингредиенты:
-
Картофель – 600 г.
-
Кабачок маленького размера – 1 штука.
-
Лук – 200 г.
-
Цельнозерновая мука – ½ стакана.
-
Обезжиренное молоко – 3 ст. л.
-
Грецкие орехи, поджаренные и нарезанные – ¼ стакана.
-
Оливковое масло первого отжима – 1 ст. л. + 1 ч. л.
-
Разрыхлитель – 1 ст. л.
-
Соль.
Приготовление:
-
Нарежьте кубиками картофель и лук, натрите на терке кабачок.
-
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте 1 ч. л. масла и обжарьте лук на слабом огне до золотистого цвета. Отложите его в сторону.
-
Натрите кабачок, аккуратно отожмите лишнюю жидкость.
-
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
-
В блендере взбейте картофель с молоком до однородного пюре. Вмешайте туда сухие ингредиенты.
-
Переложите массу в миску, добавьте лук и цуккини. Перемешайте.
-
Разогрейте сковороду, налейте 1 ст. л. масла.
-
Выкладывайте массу по 2 столовые ложки на одну порцию. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
-
Подавайте, посыпав орехами. Хорошее дополнение – салат из свежей зелени или отварная брокколи.
Полезные свойства ингредиентов:
-
Картофель дает заряд энергии, содержит калий, витамины В6 и С, необходимые для иммунитета. Белок и клетчатка помогают насытиться.
-
Кабачок имеет в составе витамины C, B6, фолиевую кислоту, растительные волокна и марганец – все это способствует кроветворению и укрепляет кости.
-
Грецкие орехи – источник Омега-3, витамина Е и антиоксидантов, которые полезны для кожи, сердца и обмена веществ.
-
Лук дает организму флавоноиды и пребиотики, важные для иммунитета и пищеварения.
-
Оливковое масло содержит витамины А и D, ненасыщенные жиры и полифенолы, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.
-
Цельнозерновая мука – источник витаминов группы B, клетчатки и белка. Она помогает сохранить сытость и поддержать уровень энергии.
