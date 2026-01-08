Подавайте, посыпав орехами. Хорошее дополнение – салат из свежей зелени или отварная брокколи.

Выкладывайте массу по 2 столовые ложки на одну порцию. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Переложите массу в миску, добавьте лук и цуккини. Перемешайте.

В блендере взбейте картофель с молоком до однородного пюре. Вмешайте туда сухие ингредиенты.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте 1 ч. л. масла и обжарьте лук на слабом огне до золотистого цвета. Отложите его в сторону.

Нарежьте кубиками картофель и лук, натрите на терке кабачок.

Картофель дает заряд энергии, содержит калий, витамины В6 и С, необходимые для иммунитета. Белок и клетчатка помогают насытиться.

Кабачок имеет в составе витамины C, B6, фолиевую кислоту, растительные волокна и марганец – все это способствует кроветворению и укрепляет кости.

Грецкие орехи – источник Омега-3, витамина Е и антиоксидантов, которые полезны для кожи, сердца и обмена веществ.

Лук дает организму флавоноиды и пребиотики, важные для иммунитета и пищеварения.

Оливковое масло содержит витамины А и D, ненасыщенные жиры и полифенолы, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.