Как носить высокие сапоги, чтобы выглядеть стильно и дорого

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как носить высокие сапоги, чтобы выглядеть стильно и дорого

Высокие сапоги — не просто модный аксессуар, а основа элегантного осеннего гардероба. Они способны сделать даже простой наряд эффектным, добавив уверенности и шарма. Стилисты рассказали, как сочетать любимые сапоги с одеждой, чтобы выглядеть современно и утончённо.

1. Сапоги + джинсы: классика, которая всегда работает

Самое универсальное решение — заправить джинсы в сапоги. Идеально подойдут модели skinny, но и прямые или клёш тоже создадут интересный силуэт. Совет: добавьте приталенный блейзер или пальто — получите элегантный и сбалансированный образ.

2. Сапоги + леггинсы: комфорт и утонченность

Заправленные леггинсы и высокие сапоги — практичное и стильное сочетание. Сверху наденьте объемный свитер или жакет — и образ готов. Фишка: играйте с текстурами — кожа, замша и эко-материалы выглядят особенно эффектно.

3. Сапоги + платье: элегантность без усилий

Платье миди и сапоги до колена создают женственный и продуманный образ. Совет: в холодное время года добавьте тренч или пальто — так ансамбль будет выглядеть не только стильно, но и практично.

4. Сапоги + юбка: свобода экспериментов

Мини, миди или макси — сапоги одинаково хорошо смотрятся с любой длиной. Приём: длинная юбка с разрезом и сапоги на каблуке добавят сексуальности и современности.

5. Сапоги + тренч: сочетание, которое никогда не подведёт

Тренч и сапоги — беспроигрышная пара. Совет: попробуйте сочетание бордовых сапог с бежевым плащом — это модный контраст сезона 2025.

🌟 Маленькие секреты стиля

  • Высокие сапоги остаются в тренде — от Burberry до Chloe.
  • Носите их даже с широкими брюками, если сапоги входят под низ.
  • Осенью выбирайте глубокие оттенки — шоколадный, бордовый, чёрный.

Высокие сапоги — это инвестиция в стиль. Они универсальны, сочетаются с любым образом и добавляют уверенности. В этом сезоне экспериментируйте с цветом, длиной и фактурой — и ваш осенний look всегда будет безупречным.

Источник:tsn

