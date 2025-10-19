Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг 0 182

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг

Нередко мозг, наш ближайший помощник, превращается в главного критика. Он напоминает о прошлых неудачах, с недоверием относится ко всему новому и мыслит старыми шаблонами, которые мешают достигать успеха. Но хорошая новость в том, что его можно «обхитрить» мягко и экологично, перенастроив на достижение целей.

Результата можно достичь с помощью гипноза и работы с подсознанием. Как это сделать? Разберем c нейрокоучем и гипнотерапевтом Максимом Сергеевым.

«Обман» мозга: как это работает?

Ваш мозг — это самый продвинутый в мире симулятор реальности. Он плохо отличает события, которые происходят наяву, от тех, что вы ярко представили внутри себя. Вспомните сон: пока вы спите, он кажется вам абсолютно реальным. Вы чувствуете радость, страх, удивление. И мозг полностью в этом участвует. Проще говоря, для вашего мозга яркая, детальная мысль или образ почти равны реальному событию.

Если вы сможете в своем воображении создать убедительный опыт успеха, мозг воспримет его как реальный и начнет опираться на него. Он построит новые «дорожки» — нейронные связи, которые помогут вам действовать по-новому и в реальной жизни.

Какие способы «обмана» мозга существуют

1. Визуализация

Задача не просто представить, а создать полноценный фильм, где вы — главный герой, добивающийся цели.

Представьте желаемое. Включите все чувства. Не просто представьте конечный результат, а дополните образ/ситуацию дополнительными свойствами: звуками, цветом, эмоциями, красками. Чем детальнее картинка, тем лучше.

Закрепите эмоциями. Самое главное — прочувствовать радость, гордость, благодарность и облегчение от достигнутого успеха. Именно эмоции говорят мозгу: «Это по-настоящему важно! Запомни это!»

2. Аффирмации

Это короткие позитивные утверждения. Чтобы они работали, их нужно доставлять в мозг в обход внутреннего критика:

Записывайте аффирмации своим голосом. Надиктуйте на диктофон фразы вроде: «Я уверен в себе», «Я легко нахожу лучшие решения», «Мои действия приводят к успеху». Свой голос мозг воспринимает с большим доверием.

Слушайте их на пороге сна. Включайте запись сразу после пробуждения или перед сном. В эти моменты мозг расслаблен и наиболее восприимчив. Критическое мышление спит, и установки проходят прямо в подсознание.

3. Самогипноз

Это умение намеренно входить в состояние спокойствия и сосредоточенности, где внутренний голос критика затихает. Как это сделать?

Начните с дыхания. Просто сконцентрируйтесь на медленном, глубоком вдохе и выдохе. Это уже успокаивает нервную систему.

Используйте тело. Физическая активность — отличный способ выключить внутренний диалог. После спорта или йоги уровень энергии высок, и мозг перестает экономить силы и беспокоиться. Критик успокаивается, уступая место спокойной уверенности.

Будьте «здесь и сейчас». Внутренний критик живет в прошлом («в прошлый раз не получилось») или в будущем («а вдруг будет провал»). Когда вы полностью в настоящем моменте, чувствуете свое дыхание, ощущения в теле, критику не за что зацепиться.

4. Подтверждение действием — самый мощный обман

Самый убедительный способ «обмануть» мозг — предоставить ему неоспоримые доказательства. Сначала вы создаете в голове установку «Я могу», а потом тут же подкрепляете ее маленьким, но реальным действием.

Программируете уверенность для публичных выступлений? Запишитесь на ближайший бесплатный вебинар и задайте вопрос в чат. Визуализировали успешное прохождение собеседования? Отправьте свое резюме в компанию мечты.

5. Встреча со страхом лицом к лицу

Нередко наши страхи родом из детства. Мозг до сих пор верит, что они актуальны, хотя вы уже давно выросли и стали сильнее. Самый прямой способ развеять этот обман — проверить его в реальности.

Включите волю и сделайте маленький шаг навстречу своему страху. Боитесь знакомиться? Спросите у незнакомца на улице, который час. Боитесь выглядеть глупо? Публично признайтесь в небольшом незнании. Сделав это, вы не обманываете мозг. Вы, наоборот, даете ему объективные данные: «Смотри, опасности нет. Мы справились. Мы стали сильнее». Это разрушает старую иллюзию.

Какой вывод

Наш мозг — гибкая система. Используя эти техники, вы буквально «протаптываете» в нем новые тропинки, ведущие к успеху. Со временем эти тропинки станут широкими и легкопроходимыми. Не нужно бороться со своим сознанием. Учитесь договариваться с ним и мягко направлять в нужную сторону. Успех — это не случайность, а результат правильной внутренней настройки.

the-day

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Изображение к статье: 6 вещей в партнере, которые кажутся красными флагами, но ими не являются
Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка
Изображение к статье: Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов
Как защититься от негативной энергии окружающих: 5 практических советов 290
Изображение к статье: Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование
Что написать в резюме, чтобы получить приглашение на собеседование 158
Изображение к статье: Сильные качества каждого знака Зодиака
Сильные качества каждого знака Зодиака 447
Изображение к статье: Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание
Когда родинка становится опасной: врач объяснила, на что обратить внимание 336

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 10
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 39
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 171
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 128
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 145
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 10
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 39
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 171

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео