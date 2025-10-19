Нередко мозг, наш ближайший помощник, превращается в главного критика. Он напоминает о прошлых неудачах, с недоверием относится ко всему новому и мыслит старыми шаблонами, которые мешают достигать успеха. Но хорошая новость в том, что его можно «обхитрить» мягко и экологично, перенастроив на достижение целей.

Результата можно достичь с помощью гипноза и работы с подсознанием. Как это сделать? Разберем c нейрокоучем и гипнотерапевтом Максимом Сергеевым.

«Обман» мозга: как это работает?

Ваш мозг — это самый продвинутый в мире симулятор реальности. Он плохо отличает события, которые происходят наяву, от тех, что вы ярко представили внутри себя. Вспомните сон: пока вы спите, он кажется вам абсолютно реальным. Вы чувствуете радость, страх, удивление. И мозг полностью в этом участвует. Проще говоря, для вашего мозга яркая, детальная мысль или образ почти равны реальному событию.

Если вы сможете в своем воображении создать убедительный опыт успеха, мозг воспримет его как реальный и начнет опираться на него. Он построит новые «дорожки» — нейронные связи, которые помогут вам действовать по-новому и в реальной жизни.

Какие способы «обмана» мозга существуют

1. Визуализация

Задача не просто представить, а создать полноценный фильм, где вы — главный герой, добивающийся цели.

Представьте желаемое. Включите все чувства. Не просто представьте конечный результат, а дополните образ/ситуацию дополнительными свойствами: звуками, цветом, эмоциями, красками. Чем детальнее картинка, тем лучше.

Закрепите эмоциями. Самое главное — прочувствовать радость, гордость, благодарность и облегчение от достигнутого успеха. Именно эмоции говорят мозгу: «Это по-настоящему важно! Запомни это!»

2. Аффирмации

Это короткие позитивные утверждения. Чтобы они работали, их нужно доставлять в мозг в обход внутреннего критика:

Записывайте аффирмации своим голосом. Надиктуйте на диктофон фразы вроде: «Я уверен в себе», «Я легко нахожу лучшие решения», «Мои действия приводят к успеху». Свой голос мозг воспринимает с большим доверием.

Слушайте их на пороге сна. Включайте запись сразу после пробуждения или перед сном. В эти моменты мозг расслаблен и наиболее восприимчив. Критическое мышление спит, и установки проходят прямо в подсознание.

3. Самогипноз

Это умение намеренно входить в состояние спокойствия и сосредоточенности, где внутренний голос критика затихает. Как это сделать?

Начните с дыхания. Просто сконцентрируйтесь на медленном, глубоком вдохе и выдохе. Это уже успокаивает нервную систему.

Используйте тело. Физическая активность — отличный способ выключить внутренний диалог. После спорта или йоги уровень энергии высок, и мозг перестает экономить силы и беспокоиться. Критик успокаивается, уступая место спокойной уверенности.

Будьте «здесь и сейчас». Внутренний критик живет в прошлом («в прошлый раз не получилось») или в будущем («а вдруг будет провал»). Когда вы полностью в настоящем моменте, чувствуете свое дыхание, ощущения в теле, критику не за что зацепиться.

4. Подтверждение действием — самый мощный обман

Самый убедительный способ «обмануть» мозг — предоставить ему неоспоримые доказательства. Сначала вы создаете в голове установку «Я могу», а потом тут же подкрепляете ее маленьким, но реальным действием.

Программируете уверенность для публичных выступлений? Запишитесь на ближайший бесплатный вебинар и задайте вопрос в чат. Визуализировали успешное прохождение собеседования? Отправьте свое резюме в компанию мечты.

5. Встреча со страхом лицом к лицу

Нередко наши страхи родом из детства. Мозг до сих пор верит, что они актуальны, хотя вы уже давно выросли и стали сильнее. Самый прямой способ развеять этот обман — проверить его в реальности.

Включите волю и сделайте маленький шаг навстречу своему страху. Боитесь знакомиться? Спросите у незнакомца на улице, который час. Боитесь выглядеть глупо? Публично признайтесь в небольшом незнании. Сделав это, вы не обманываете мозг. Вы, наоборот, даете ему объективные данные: «Смотри, опасности нет. Мы справились. Мы стали сильнее». Это разрушает старую иллюзию.

Какой вывод

Наш мозг — гибкая система. Используя эти техники, вы буквально «протаптываете» в нем новые тропинки, ведущие к успеху. Со временем эти тропинки станут широкими и легкопроходимыми. Не нужно бороться со своим сознанием. Учитесь договариваться с ним и мягко направлять в нужную сторону. Успех — это не случайность, а результат правильной внутренней настройки.

