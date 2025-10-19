Baltijas balss logotype
Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
Mediasole
Изображение к статье: Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать

Боль в висках — довольно частый симптом, и причины её появления могут быть самыми разными: от переутомления до серьёзных заболеваний. Чтобы понять, как с ней справиться, важно учитывать характер боли и сопутствующие признаки.

1. Головная боль напряжения

Если к середине дня хочется помассировать пульсирующие виски, скорее всего, речь идёт о головной боли напряжения — наиболее распространённом типе боли. Медики описывают её как ощущение тугого обруча, сдавливающего голову.

Обычно дискомфорт локализуется в области лба, за глазами или в висках и сопровождается тупой, давящей болью.

Что поможет:

  • сделать паузу и отдохнуть;

  • приложить к лбу прохладный компресс;

  • при необходимости принять безрецептурное обезболивающее (на основе ибупрофена).

Если такие боли возникают чаще двух раз в неделю, стоит обратиться к врачу. Регулярный приём обезболивающих может привести к привыканию и спровоцировать медикаментозную головную боль.

2. Мигрень

Мигрень отличается пульсирующей болью, как правило, с одной стороны головы — во лбу, за глазом или в виске. Приступы могут длиться несколько часов, сопровождаются тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам.

Что поможет:

  • принять обезболивающее при первых признаках приближения приступа (например, на основе парацетамола);

  • не использовать препараты с ацетилсалициловой кислотой — они обладают низкой эффективностью и имеют много побочных эффектов;

  • обратиться к терапевту или неврологу для подбора индивидуального лечения.

3. Височный артериит

Этот тип боли часто путают с мигренью. Она ощущается как жгучая, пульсирующая боль в одном из висков. Однако в данном случае причиной становится воспаление и отёк височных артерий, которые снабжают кровью глаза, зрительные нервы и мозг.

Из-за сужения или блокировки сосуда может нарушиться кровоток, что в тяжёлых случаях приводит к потере зрения или инсульту. Височный артериит чаще встречается у пожилых людей.

Симптомы:

  • длительная односторонняя боль в виске;

  • болезненность кожи при прикосновении;

  • слабость, повышение температуры, нарушение зрения, боль при жевании.

Что делать: немедленно обратиться к врачу, сдать анализы и начать лечение. Это состояние требует медицинского вмешательства.

4. Цервикогенная головная боль

Такую боль провоцируют проблемы с позвоночником или мягкими тканями шеи: артрит позвонков, защемление нерва, смещение дисков, чрезмерное напряжение мышц. Часто она появляется после травм или у людей с сидячей работой и плохой осанкой.

Характерные признаки:

  • боль начинается в шее и распространяется к виску, лбу и глазам; может сопровождаться онемением шеи, болью в плече и руке, временным снижением зрения на поражённой стороне.

Что делать: обратиться к врачу, чтобы исключить опасные причины и получить корректное лечение. Часто помогает массаж, лечебная гимнастика и работа с осанкой.

5. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Этот сустав участвует в движении нижней челюсти. Любые нарушения его работы могут вызывать неприятные ощущения в висках, щелчки, хруст и ограничение движений челюсти.

Симптомы:

  • боль в висках при жевании;

  • щелчки или хруст в челюсти;

  • трудности с полным открыванием рта.

Что поможет:

  • избегать сильного сжатия зубов;

  • расслаблять мышцы челюсти;

  • прикладывать холодные или тёплые компрессы;

  • принимать мягкую пищу;

  • при необходимости — обезболивающие.

Если дискомфорт не проходит несколько дней, становится интенсивным и мешает нормальной жизни — следует обратиться к врачу.

Когда нужно срочно к врачу:

  • Боль внезапная и очень сильная;

  • Сопровождается нарушением зрения, речи или координации;

  • Появилась у пожилого человека и не проходит;

  • Не снимается обезболивающими.

Боль в висках может быть как безобидным следствием усталости, так и сигналом о серьёзных нарушениях в организме. Поэтому важно не ограничиваться самолечением, а своевременно получить консультацию специалиста.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео