Боль в висках — довольно частый симптом, и причины её появления могут быть самыми разными: от переутомления до серьёзных заболеваний. Чтобы понять, как с ней справиться, важно учитывать характер боли и сопутствующие признаки.

1. Головная боль напряжения

Если к середине дня хочется помассировать пульсирующие виски, скорее всего, речь идёт о головной боли напряжения — наиболее распространённом типе боли. Медики описывают её как ощущение тугого обруча, сдавливающего голову.

Обычно дискомфорт локализуется в области лба, за глазами или в висках и сопровождается тупой, давящей болью.

Что поможет:

сделать паузу и отдохнуть;

приложить к лбу прохладный компресс;

при необходимости принять безрецептурное обезболивающее (на основе ибупрофена).

Если такие боли возникают чаще двух раз в неделю, стоит обратиться к врачу. Регулярный приём обезболивающих может привести к привыканию и спровоцировать медикаментозную головную боль.

2. Мигрень

Мигрень отличается пульсирующей болью, как правило, с одной стороны головы — во лбу, за глазом или в виске. Приступы могут длиться несколько часов, сопровождаются тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам.

Что поможет:

принять обезболивающее при первых признаках приближения приступа (например, на основе парацетамола);

не использовать препараты с ацетилсалициловой кислотой — они обладают низкой эффективностью и имеют много побочных эффектов;

обратиться к терапевту или неврологу для подбора индивидуального лечения.

3. Височный артериит

Этот тип боли часто путают с мигренью. Она ощущается как жгучая, пульсирующая боль в одном из висков. Однако в данном случае причиной становится воспаление и отёк височных артерий, которые снабжают кровью глаза, зрительные нервы и мозг.

Из-за сужения или блокировки сосуда может нарушиться кровоток, что в тяжёлых случаях приводит к потере зрения или инсульту. Височный артериит чаще встречается у пожилых людей.

Симптомы:

длительная односторонняя боль в виске;

болезненность кожи при прикосновении;

слабость, повышение температуры, нарушение зрения, боль при жевании.

Что делать: немедленно обратиться к врачу, сдать анализы и начать лечение. Это состояние требует медицинского вмешательства.

4. Цервикогенная головная боль

Такую боль провоцируют проблемы с позвоночником или мягкими тканями шеи: артрит позвонков, защемление нерва, смещение дисков, чрезмерное напряжение мышц. Часто она появляется после травм или у людей с сидячей работой и плохой осанкой.

Характерные признаки:

боль начинается в шее и распространяется к виску, лбу и глазам; может сопровождаться онемением шеи, болью в плече и руке, временным снижением зрения на поражённой стороне.

Что делать: обратиться к врачу, чтобы исключить опасные причины и получить корректное лечение. Часто помогает массаж, лечебная гимнастика и работа с осанкой.

5. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Этот сустав участвует в движении нижней челюсти. Любые нарушения его работы могут вызывать неприятные ощущения в висках, щелчки, хруст и ограничение движений челюсти.

Симптомы:

боль в висках при жевании;

щелчки или хруст в челюсти;

трудности с полным открыванием рта.

Что поможет:

избегать сильного сжатия зубов;

расслаблять мышцы челюсти;

прикладывать холодные или тёплые компрессы;

принимать мягкую пищу;

при необходимости — обезболивающие.

Если дискомфорт не проходит несколько дней, становится интенсивным и мешает нормальной жизни — следует обратиться к врачу.

Когда нужно срочно к врачу:

Боль внезапная и очень сильная;

Сопровождается нарушением зрения, речи или координации;

Появилась у пожилого человека и не проходит;

Не снимается обезболивающими.

Боль в висках может быть как безобидным следствием усталости, так и сигналом о серьёзных нарушениях в организме. Поэтому важно не ограничиваться самолечением, а своевременно получить консультацию специалиста.