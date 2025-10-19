Боль в висках — довольно частый симптом, и причины её появления могут быть самыми разными: от переутомления до серьёзных заболеваний. Чтобы понять, как с ней справиться, важно учитывать характер боли и сопутствующие признаки.
1. Головная боль напряжения
Если к середине дня хочется помассировать пульсирующие виски, скорее всего, речь идёт о головной боли напряжения — наиболее распространённом типе боли. Медики описывают её как ощущение тугого обруча, сдавливающего голову.
Обычно дискомфорт локализуется в области лба, за глазами или в висках и сопровождается тупой, давящей болью.
Что поможет:
-
сделать паузу и отдохнуть;
-
приложить к лбу прохладный компресс;
-
при необходимости принять безрецептурное обезболивающее (на основе ибупрофена).
Если такие боли возникают чаще двух раз в неделю, стоит обратиться к врачу. Регулярный приём обезболивающих может привести к привыканию и спровоцировать медикаментозную головную боль.
2. Мигрень
Мигрень отличается пульсирующей болью, как правило, с одной стороны головы — во лбу, за глазом или в виске. Приступы могут длиться несколько часов, сопровождаются тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам.
Что поможет:
-
принять обезболивающее при первых признаках приближения приступа (например, на основе парацетамола);
-
не использовать препараты с ацетилсалициловой кислотой — они обладают низкой эффективностью и имеют много побочных эффектов;
-
обратиться к терапевту или неврологу для подбора индивидуального лечения.
3. Височный артериит
Этот тип боли часто путают с мигренью. Она ощущается как жгучая, пульсирующая боль в одном из висков. Однако в данном случае причиной становится воспаление и отёк височных артерий, которые снабжают кровью глаза, зрительные нервы и мозг.
Из-за сужения или блокировки сосуда может нарушиться кровоток, что в тяжёлых случаях приводит к потере зрения или инсульту. Височный артериит чаще встречается у пожилых людей.
Симптомы:
-
длительная односторонняя боль в виске;
-
болезненность кожи при прикосновении;
-
слабость, повышение температуры, нарушение зрения, боль при жевании.
Что делать: немедленно обратиться к врачу, сдать анализы и начать лечение. Это состояние требует медицинского вмешательства.
4. Цервикогенная головная боль
Такую боль провоцируют проблемы с позвоночником или мягкими тканями шеи: артрит позвонков, защемление нерва, смещение дисков, чрезмерное напряжение мышц. Часто она появляется после травм или у людей с сидячей работой и плохой осанкой.
Характерные признаки:
- боль начинается в шее и распространяется к виску, лбу и глазам; может сопровождаться онемением шеи, болью в плече и руке, временным снижением зрения на поражённой стороне.
Что делать: обратиться к врачу, чтобы исключить опасные причины и получить корректное лечение. Часто помогает массаж, лечебная гимнастика и работа с осанкой.
5. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
Этот сустав участвует в движении нижней челюсти. Любые нарушения его работы могут вызывать неприятные ощущения в висках, щелчки, хруст и ограничение движений челюсти.
Симптомы:
-
боль в висках при жевании;
-
щелчки или хруст в челюсти;
-
трудности с полным открыванием рта.
Что поможет:
-
избегать сильного сжатия зубов;
-
расслаблять мышцы челюсти;
-
прикладывать холодные или тёплые компрессы;
-
принимать мягкую пищу;
-
при необходимости — обезболивающие.
Если дискомфорт не проходит несколько дней, становится интенсивным и мешает нормальной жизни — следует обратиться к врачу.
Когда нужно срочно к врачу:
-
Боль внезапная и очень сильная;
-
Сопровождается нарушением зрения, речи или координации;
-
Появилась у пожилого человека и не проходит;
-
Не снимается обезболивающими.
Боль в висках может быть как безобидным следствием усталости, так и сигналом о серьёзных нарушениях в организме. Поэтому важно не ограничиваться самолечением, а своевременно получить консультацию специалиста.
