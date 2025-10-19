Миллионы баночек, кремов и масок обещают чудо-эффект, но на деле большинство из них — пустая трата денег. Эксперты делятся, какие продукты действительно не приносят пользы коже и на что стоит обратить внимание.

Средства, которые не оправдывают цену

Гели и лосьоны с ароматом

Фраза «без ароматизаторов» не всегда означает «лучше». Если у вас нет аллергии, аромат — не проблема, а даже приятный бонус.

Тонеры и эссенции

Современные очищающие средства уже хорошо справляются с задачей очищения кожи, а эссенции скорее декоративны, чем полезны.

Кремы для шеи и глаз

Ваш обычный увлажняющий крем справится с уходом за лицом, шеей и зоной вокруг глаз. Специализированные продукты здесь часто дублируют функции.

Антицеллюлитные кремы и масла от растяжек

Никакой лосьон не уберёт целлюлит или растяжки. Реальный эффект дают только время, лазеры или профессиональные процедуры.

Средства, которые «сужают поры»

Поры невозможно закрыть. Эффективнее использовать мягкие эксфолианты с кислотами для улучшения текстуры кожи.

Детокс-маски

Токсины выводят печень и почки. Маски — это больше спа-ритуал, чем реальное очищение организма.

Дорогие кремы и натуральные масла

Цена и натуральность не гарантируют эффективности. Лучше инвестировать в доказанные ингредиенты: ретинол, пептиды, витамин C.

Салфетки для снятия макияжа и ночные лип-маски

Салфетки только размазывают остатки косметики, а ночные маски для губ не решают проблему сухости.

Скрабы для кожи головы

Шелушение или зуд — повод обратиться к дерматологу, а не к скрабу.

Гель-маникюр

Повреждает ногти и делает их ломкими; лучше выбирать стойкое покрытие без ультрафиолета.

Настоящий уход — это минимум: мягкий очищающий гель, увлажнитель и солнцезащитный крем. Всё остальное — опция, а не необходимость. Кожа ценит регулярность и заботу, а не очередную баночку с обещаниями.

Источник: tsn