Миллионы баночек, кремов и масок обещают чудо-эффект, но на деле большинство из них — пустая трата денег. Эксперты делятся, какие продукты действительно не приносят пользы коже и на что стоит обратить внимание.
Средства, которые не оправдывают цену
Гели и лосьоны с ароматом
Фраза «без ароматизаторов» не всегда означает «лучше». Если у вас нет аллергии, аромат — не проблема, а даже приятный бонус.
Тонеры и эссенции
Современные очищающие средства уже хорошо справляются с задачей очищения кожи, а эссенции скорее декоративны, чем полезны.
Кремы для шеи и глаз
Ваш обычный увлажняющий крем справится с уходом за лицом, шеей и зоной вокруг глаз. Специализированные продукты здесь часто дублируют функции.
Антицеллюлитные кремы и масла от растяжек
Никакой лосьон не уберёт целлюлит или растяжки. Реальный эффект дают только время, лазеры или профессиональные процедуры.
Средства, которые «сужают поры»
Поры невозможно закрыть. Эффективнее использовать мягкие эксфолианты с кислотами для улучшения текстуры кожи.
Детокс-маски
Токсины выводят печень и почки. Маски — это больше спа-ритуал, чем реальное очищение организма.
Дорогие кремы и натуральные масла
Цена и натуральность не гарантируют эффективности. Лучше инвестировать в доказанные ингредиенты: ретинол, пептиды, витамин C.
Салфетки для снятия макияжа и ночные лип-маски
Салфетки только размазывают остатки косметики, а ночные маски для губ не решают проблему сухости.
Скрабы для кожи головы
Шелушение или зуд — повод обратиться к дерматологу, а не к скрабу.
Гель-маникюр
Повреждает ногти и делает их ломкими; лучше выбирать стойкое покрытие без ультрафиолета.
Настоящий уход — это минимум: мягкий очищающий гель, увлажнитель и солнцезащитный крем. Всё остальное — опция, а не необходимость. Кожа ценит регулярность и заботу, а не очередную баночку с обещаниями.
Источник: tsn
Оставить комментарий