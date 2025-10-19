Baltijas balss logotype
Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу 0 303

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу

Частый хруст или щелчки в шее при поворотах или сгибании могут пугать, но чаще всего это безопасный процесс. Врачи объясняют, почему появляются такие звуки, что они означают для здоровья и когда стоит насторожиться.

Основные причины хруста в шее

Кавитация (газовые пузырьки в суставах)

При движении шеи давление в синовиальной жидкости падает, и маленькие пузырьки газа разрушаются, создавая характерный звук. Обычно это безболезненно и не опасно.

Движение связок и сухожилий

Связки и сухожилия скользят по костям и возвращаются на место, вызывая щелчки. Часто связано с неправильной осанкой или повторяющимися движениями.

Гипермобильность суставов

У людей с более гибкими суставами хруст встречается чаще, но он обычно доброкачественный. Со временем может повышаться риск нестабильности суставов.

Дегенеративные изменения

С возрастом хрящи изнашиваются, суставы становятся менее гладкими, что может вызывать хруст, сопровождающийся болью или ограничением подвижности.

Предыдущие травмы

Автомобильные аварии, падения или спортивные травмы могут изменить механику суставов и привести к повторяющемуся хрусту.

Постуральный стресс и мышечный дисбаланс

Длительная работа за компьютером или смартфоном создает нагрузку на шею, что усиливает щелчки.

Обезвоживание суставов

Сухие или недостаточно смазанные суставы создают трение, которое проявляется хрустом. Поддержание гидратации помогает уменьшить звуки.

Хруст как привычка: стоит ли щелкать шеей

Легкий хруст может давать кратковременное облегчение, но чрезмерные или сильные манипуляции могут растянуть связки, вызвать раздражение нервов и ускорить износ суставов. В редких случаях это опасно для позвоночных артерий.

Когда хруст в шее — повод для визита к врачу

  • Постоянная или усиливающаяся боль
  • Скованность и ограниченный диапазон движений
  • Онемение, покалывание или слабость в руках
  • Недавняя травма шеи
  • Головная боль, связанная с шеей
  • Необычные скрежет или постоянный хруст

Если эти симптомы есть, лучше обратиться к врачу, физиотерапевту или мануальному терапевту для безопасного обследования и коррекции.

Источник: tsn

#здоровье
Оставить комментарий

