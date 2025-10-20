Baltijas balss logotype
Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Сохраняют объём: 3 осенних стрижки, которым не страшна шапка

Шапку надеть не забыли? С приходом холодов этот головной убор становится неотъемлемой частью нашего образа. Шапки-бини, береты, капоры, платки нужны не только для украшения, но и для защиты от простуд, а также сохранения здоровья и красоты волос. Морозный воздух делает локоны тусклыми и ломкими. Поэтому голову покрываем обязательно, но и о красоте прически не забываем.

Чтобы не было стыдно снять шапочку в общественном транспорте, кафе или на работе, важно подобрать правильную стрижку, которая будет сохранять объем даже под натиском тесного головного убора. Стилист Роман Спектр перечислил три трендовых варианта на любой вкус.

Пикси

Такую стрижку не один десяток лет предпочитала Виктория Бекхэм. И неспроста. Шапки модель носит не так уж часто, зато она прекрасно понимает, как молодит такая форма. Даже тонкие от природы волосы кажутся объемнее и «богаче», к тому же удачно обрамляют лицо. В зависимости от формы лица и скул можно экспериментировать с длиной в затылочной части и нисходящим удлинением в передней. Головной убор едва ли испортит правильную пикси. Тем более если приноровитесь ее укладывать.

«Пикси существует в разной длине: совсем короткая, средняя и удлиненная, на основе каре», — поясняет эксперт.

piksi.jpg

Шегги

Модницы наверняка не только слышали о такой стрижке, но и успели ее «примерить». Это еще один универсальный вариант, не требующий премудростей с укладкой и сохраняющий длительный эффектный объем. Весь секрет — в особой технике, когда волосы филируются на концах, градуируются и хаотично укладываются пальцами, феном или диффузором. Творческий беспорядок на голове всегда смотрится озорно, стильно и интересно, будто легкий ветерок растрепал пряди в разные стороны, придав образу непринужденности и дерзости.

Опять же, этот вариант возможно создать на любой длине. Опытный мастер оценит изначальное состояние волос и определит, какое шегги позволит сохранить ухоженный вид и объем.

str.jpg

Умная стрижка

Роман Спектр напомнил и о еще одной свежей тенденции. «Умная стрижка» подразумевает минимальную укладку или же полное ее отсутствие. Это идеальный вариант для тех, кто не любит разочаровываться, глядя в зеркало на следующий день после посещения салона. Ведь часто так филигранно созданный парикмахером объем быстро сдувается после сна. Сегодня многие мастера успешно осваивают технологию умной стрижки. Причем, универсального «рецепта» тут не существует. Каждая женщина индивидуальна, и стилист первым делом оценивает состояние волос, цветотип и форму головы и лица, а уж потом приступает к работе, импровизируя в процессе.

«Также сейчас в моде стрижки с таким плотным срезом, то есть без сильной филировки волос, как и у мужчин, так и у женщин. В мужских стрижках наблюдается тенденция на более удлиненные, более классические формы, что-то в стиле Джонни Деппа», — заключает стилист.

#мода #красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео