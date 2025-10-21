Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первый тревожный сигнал: терапевт рассказала, как распознать дефицит витаминов 0 285

Люблю!
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Первый тревожный сигнал: терапевт рассказала, как распознать дефицит витаминов

Нетипичная усталость, раздражительность и частые простуды — всё это может указывать на нехватку витаминов.

Эксперт: Нафисет Хачмафова, врач-терапевт

По словам специалиста, первым симптомом авитаминоза чаще всего становится необычная усталость:

«К примеру, вы выполняете тот же объём работы, что и раньше, но сил становится всё меньше, а настроение — всё хуже», — отметила Хачмафова.

Также при дефиците витаминов могут появляться нарушения сна, повышенная раздражительность и восприимчивость к простудам.

Какие симптомы сигнализируют о нехватке конкретных витаминов:

  • Витамин A — сухость кожи и глаз, трещины на губах и в уголках рта.
  • Витамины группы B — ломкие ногти, выпадение волос, дерматит.
  • Витамин B12 и фолиевая кислота — слабость, одышка даже при небольшой нагрузке, бледность кожи.
  • Витамин D — снижение физической выносливости, боли в мышцах и суставах, перепады настроения, нарушения сна.

Врач подчеркнула: если вы замечаете подобные симптомы, стоит обратиться к специалисту и сдать анализы, а не заниматься самолечением.

Источник: woman

Читайте нас также:
#витамины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта
Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта 81
Изображение к статье: Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды
Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды 132
Изображение к статье: 10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером
10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером 163
Изображение к статье: Как сделать кофе полезнее: советы врача
Как сделать кофе полезнее: советы врача 282

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 18
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 23
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 23
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 22
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 18
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 23
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео