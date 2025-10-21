Нетипичная усталость, раздражительность и частые простуды — всё это может указывать на нехватку витаминов.

Эксперт: Нафисет Хачмафова, врач-терапевт

По словам специалиста, первым симптомом авитаминоза чаще всего становится необычная усталость:

«К примеру, вы выполняете тот же объём работы, что и раньше, но сил становится всё меньше, а настроение — всё хуже», — отметила Хачмафова.

Также при дефиците витаминов могут появляться нарушения сна, повышенная раздражительность и восприимчивость к простудам.

Какие симптомы сигнализируют о нехватке конкретных витаминов:

Витамин A — сухость кожи и глаз, трещины на губах и в уголках рта.

— сухость кожи и глаз, трещины на губах и в уголках рта. Витамины группы B — ломкие ногти, выпадение волос, дерматит.

— ломкие ногти, выпадение волос, дерматит. Витамин B12 и фолиевая кислота — слабость, одышка даже при небольшой нагрузке, бледность кожи.

— слабость, одышка даже при небольшой нагрузке, бледность кожи. Витамин D — снижение физической выносливости, боли в мышцах и суставах, перепады настроения, нарушения сна.

Врач подчеркнула: если вы замечаете подобные симптомы, стоит обратиться к специалисту и сдать анализы, а не заниматься самолечением.

