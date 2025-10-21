Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 0 445

Люблю!
Дата публикации: 21.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается

Есть неудобный, но не так чтобы хорошо известный факт: многие мужчины до сих пор настораживаются, если близость происходит в день первого знакомства. Не потому, что «секс — это плохо», а из-за набора устаревших сценариев и личных страхов. Работает двойной стандарт: «активный мужчина — молодец, активная женщина — как-то подозрительно». Плюс искажения восприятия — если все случилось слишком быстро, некоторым кажется, что у нее так бывает со всеми подряд без разбору, значит, доверять сложнее.

Добавим тревожную или избегающую привязанность: одним близость нужна как нечто само собой разумеющееся, другие пугаются интимности и обесценивают женщину, чтобы сохранить дистанцию. И еще включается банальная неопытность в разговоре о границах: проще повесить ярлык, чем проговорить ожидания и ответственность. Сексолог Ольга Василенко рассказала, что такого в сексе на первом свидании и как себя вести правильно.

Все не так плохо

При полном уважении ко всем перечисленным причинам, важно понимать и другую сторону. Быстрый секс не делает человека «ненадежным» или неправильным. Он свидетельствует о многом: темпераменте, уровне симпатий, гороскопе — но никак и никогда не предопределяет исход отношений. «Быстрый секс, по сути, лишь повышает неопределенность: вы еще мало знаете друг друга, не успели заметить, как человек ведет себя в быту, споре, стрессе. Поэтому часть мужчин трактует быстрый переход в горизонтальную плоскость как красный флаг о непредсказуемости вас лично и ситуации в целом. Это не про мораль, а про управление рисками и собственными тревогами. Рабочая стратегия — не доказывать, „что я не такая“, а выбирать темп, в котором спокойно обоим, и фиксировать правила игры словами», — утверждает специалист по отношениям.

Когда соглашаться — и когда лучше подождать

Лучше — когда есть трезвость головы и ясность намерений. Вы понимаете, чего хотите именно от этого человека (отношения, роман без планов, исследование сексуальной совместимости), умеете это озвучить и слышите ответ. Есть базовая безопасность: презервативы под рукой, трезвое состояние, договоренность о контрацепции, ясные да и нет по сексуальным практикам и личным границам.

Вы не закрываете дыру одиночества, не мстите бывшему, не спасаете скучный вечер — потому что тогда секс становится инструментом, а не близостью, и почти всегда приносит лишние чувства вины. «Подождать стоит, если внутри тревожно, если партнер торопит и игнорирует ваши „стоп“, если нет возможности обеспечить безопасность и приватность, если уже чувствуете давление и потребность доказать что-то. Хорошие отношения выдерживают паузу, плохие разрушатся и без секса», — говорит сексолог.

Смотрите на маркеры уважения

Надежность обычно видно и до постели (и вместо нее): человек приходит вовремя, предупреждает о переносе, не давит, умеет адекватно реагировать на критику или ваше плохое настроение, интересуется вашим комфортом, берет ответственность за поступки, не шутит унизительно. Если базового уважения нет, быстрый секс редко кончается хорошо — отложите его в этом случае. Да и вообще задумайтесь, нужен ли вам такой человек.

Разделяйте секс и обещания

Близость — это близость, а не билет в «отношения по умолчанию». Если нужен эксклюзив — проговорите это до, а не надеясь потом как-нибудь разобраться. Если хочется просто хорошего секса — тоже озвучьте. В ясности меньше поводов для недоверия и обесценивания. Сомневаетесь — выбирайте паузу. Это не игра «держи дистанцию», это забота о себе. Тот, кому вы интересны как человек, не исчезнет из-за того, что вы не прыгнули в постель сразу.

Читайте нас также:
#секс #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта
Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта 81
Изображение к статье: Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды
Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды 132
Изображение к статье: 10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером
10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером 163
Изображение к статье: Как сделать кофе полезнее: советы врача
Как сделать кофе полезнее: советы врача 282

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 16
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 22
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 22
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 21
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 16
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 22
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео