Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 0 134

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами

Сегодня даже подростки и дошкольники знают свое право на сохранение личных границ, и даже умеют грамотно его отстаивать. А вот взрослые, которые должны быть опытнее в этих вопросах, порой не могут оградить себя от вероломно влезающих в их жизнь посторонних, а иногда и родных людей. Психолог Вероника Ахметова рассказала, как отвадить всезнающих советчиков, не поддаться чужому мнению и остаться при своем.

«Не секрет, что люди в основном ведут себя так, как мы позволяем себя с нами вести. Все упирается в личные границы. Для того, чтобы человек не лез в вашу жизнь, не нарушал их, их нужно научиться отстаивать и защищать», — напоминает эксперт.

Умение сказать твердое «нет»

Если у вас проблемы на личном фронте, с финансами или в отношениях с детьми, а коллега по работе или давняя знакомая пытается выведать подробности и высказать свое «экспертное» мнение, стоит сразу пресечь такие поползновения. «Вежливо, культурно, не обязательно по-хамски, можно всегда сказать человеку, что нет, я сейчас не готов об этом говорить. Или мне, к сожалению, сейчас некогда об этом говорить. Это может быть любой способ сказать нет», — поясняет психолог.

Советчики — побоку

Люди обожают раздавать советы, основываясь на собственном опыте, или же вычитанном из умных книг по самопознанию. Одно дело, когда вы сами попросили оценить ту или иную ситуацию или же вашу новую прическу, и совсем другое — когда собеседник счел нужным поучить вас жизни, покритиковать или осудить. «Вы можете дословно сказать, что если мне будет нужен совет, то я обязательно тебя спрошу, спасибо. Либо вы можете сказать, что пришли вовсе не за советами, а просто поговорить», — продолжает Вероника Ахметова.

Важно суметь мягко отодвинуть назойливого визави на определенную, комфортную для вас дистанцию. Так, чтобы он понял, что его нравоучения и вопросы сейчас неуместны.

Родители — отдельная история

Для мам и пап мы всегда остаемся детьми, даже в зрелом возрасте. В чем-то неразумными, наивными и нуждающимися в добром совете. Иногда нам действительно нужна родительская поддержка. Ну а как быть, если родные люди поучают вас по любому поводу, считая это своим правом и даже обязанностью. Порой они внушают нам, что мы неправильно воспитываем собственных детей, делаем ошибки в браке, не умеем распоряжаться деньгами и далее по списку… Тут важно соблюсти субординацию, ни в коем случае не грубить и не уходить, картинно хлопнув дверью.

«Всегда можно: „Мама или папа, спасибо большое за рекомендацию, я обязательно подумаю об этом потом“. Тем самым вы даете понять, что вы их слышите, что вы их любите, вы им благодарны, и при этом отодвигаете эту тему на неопределенный срок. Поясните, что решитесь на разговор позднее, когда у вас будет время, возможности, ресурсы», — подчеркивает эксперт.

Когда стоит быть максимально жестким

В случае, если советчик — для вас посторонний человек, беспардонный, неприятный и считающий себя экспертом во всех областях, действуем жестче. Так и говорим: «В твоем (вашем) мнении я не нуждаюсь, мне оно неинтересно. Если я и захочу спросить у кого-либо совета, это точно будете не вы».

«Не бойтесь ставить таких людей на место. Проблема в том, что чем мягче и культурнее вы пытаетесь отстроить свои границы, тем более агрессивно может в них внедряться другой человек. Он понимает, что чувства такта, воспитание не дают вам дать жесткий отпор, и поэтому будет давить еще сильнее. И, к сожалению, с такими людьми работает такая же грубая в некотором смысле коммуникация, жесткая, безапелляционная. При этом не нужно переходить на личности, не нужно переходить на какое-то хамство. Просто стойте на своем», — заключает Ахметова.

#психология
Видео