Когда сталкиваешься с первыми провалами в памяти (забыл имя актера, нужное слово, куда положил ключи), обычно возникает тревожная мысль: «Ну вот, началось». А за ней — желание «подкормить» свой мозг чем-нибудь, чтобы лучше работал.

И тут же приходят на ум рассказы знакомых о чудодейственных добавках и таблетках, от которых тут же все заработало на ура. А если нет таких знакомых, можно и у поисковика спросить, что надо попить в случаях, когда память подводит, — уж он точно знает. И хорошо, если рекомендованные средства потом не сделают еще хуже.

По словам врача-психиатра Александра Мещерякова, единственное, что можно попить для улучшения работы мозга, это обычная чистая вода. Ведь обезвоживание — главный враг когнитивных функций.

«Мозг на 80% состоит из воды. Недостаток жидкости мгновенно бьет по концентрации и памяти. Кофе и алкоголь обезвоживают. Вам нужна вода», — пояснил в своем телеграм-канале Александр Мещеряков.

Как отмечает врач, «таблетки для памяти» без изменения образа жизни будут бесполезны, это все равно что поливать искусственный цветок.

«Мозг — это не двигатель, в который можно залить моторное масло для мощности. Это сложная экосистема», — подчеркнул врач.

Психиатр назвал еще четыре средства для улучшения памяти, которые действительно работают. И это было не раз доказано учеными.

1. Сон

По словам врача, для мозга это техобслуживание. Во время вашего сна мозг продолжает работать, избавляясь от токсичных белков и раскладывая полученную за день информацию по полочкам. Если регулярно недосыпать, пробелы в памяти будут обеспечены.

2. Движение

Врач называет физнагрузку «легальным допингом» для мозга и «самым недооцененным ноотропом». При этом иногда достаточно просто каждый день больше ходить пешком.

«Когда вы двигаетесь, усиливается кровоток, мозг получает больше кислорода и питательных веществ. Но главное — вырабатывается BDNF (нейротрофический фактор мозга). Это как удобрение для ваших нейронов. Он заставляет их расти и создавать новые связи», — уточняет специалист.

3. Медитация

Александр Мещеряков сравнил ее с «апгрейдом операционной системы». Она помогает увеличить плотность серого вещества в гиппокампе — ключевом центре памяти, снизить уровень вредного для нейронных связей кортизола — гормона стресса, а также укрепить префронтальную кору, которая отвечает за концентрацию и контроль.

4. Тренировка

И речь не про кроссворды. По словам психиатра, для мозга полезны новизна и сложность.

«Осваивайте новый навык — гитара, программирование, практики осознанности. Меняйте маршруты. Заставляйте мозг напрягаться по-настоящему. Дискомфорт — признак роста», — посоветовал Александр Мещеряков.

Кстати

Известно, что одна из самых распространенных форм деменции — болезнь Альцгеймера — связана с потерей памяти. Однако часто начинается она вовсе с других симптомов.

Первым симптомом болезни у пожилого человека часто становятся не нарушения памяти, а потеря интереса к окружающей действительности, к хобби, к каким-то увлечениям.