Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Забываешь имена и где ключи? Срочно проверь, что нужно пить для памяти 0 359

Люблю!
Дата публикации: 22.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Забываешь имена и где ключи? Срочно проверь, что нужно пить для памяти

Когда сталкиваешься с первыми провалами в памяти (забыл имя актера, нужное слово, куда положил ключи), обычно возникает тревожная мысль: «Ну вот, началось». А за ней — желание «подкормить» свой мозг чем-нибудь, чтобы лучше работал.

И тут же приходят на ум рассказы знакомых о чудодейственных добавках и таблетках, от которых тут же все заработало на ура. А если нет таких знакомых, можно и у поисковика спросить, что надо попить в случаях, когда память подводит, — уж он точно знает. И хорошо, если рекомендованные средства потом не сделают еще хуже.

По словам врача-психиатра Александра Мещерякова, единственное, что можно попить для улучшения работы мозга, это обычная чистая вода. Ведь обезвоживание — главный враг когнитивных функций.

«Мозг на 80% состоит из воды. Недостаток жидкости мгновенно бьет по концентрации и памяти. Кофе и алкоголь обезвоживают. Вам нужна вода», — пояснил в своем телеграм-канале Александр Мещеряков.

Как отмечает врач, «таблетки для памяти» без изменения образа жизни будут бесполезны, это все равно что поливать искусственный цветок.

«Мозг — это не двигатель, в который можно залить моторное масло для мощности. Это сложная экосистема», — подчеркнул врач.

Психиатр назвал еще четыре средства для улучшения памяти, которые действительно работают. И это было не раз доказано учеными.

1. Сон

По словам врача, для мозга это техобслуживание. Во время вашего сна мозг продолжает работать, избавляясь от токсичных белков и раскладывая полученную за день информацию по полочкам. Если регулярно недосыпать, пробелы в памяти будут обеспечены.

2. Движение

Врач называет физнагрузку «легальным допингом» для мозга и «самым недооцененным ноотропом». При этом иногда достаточно просто каждый день больше ходить пешком.

«Когда вы двигаетесь, усиливается кровоток, мозг получает больше кислорода и питательных веществ. Но главное — вырабатывается BDNF (нейротрофический фактор мозга). Это как удобрение для ваших нейронов. Он заставляет их расти и создавать новые связи», — уточняет специалист.

3. Медитация

Александр Мещеряков сравнил ее с «апгрейдом операционной системы». Она помогает увеличить плотность серого вещества в гиппокампе — ключевом центре памяти, снизить уровень вредного для нейронных связей кортизола — гормона стресса, а также укрепить префронтальную кору, которая отвечает за концентрацию и контроль.

4. Тренировка

И речь не про кроссворды. По словам психиатра, для мозга полезны новизна и сложность.

«Осваивайте новый навык — гитара, программирование, практики осознанности. Меняйте маршруты. Заставляйте мозг напрягаться по-настоящему. Дискомфорт — признак роста», — посоветовал Александр Мещеряков.

Кстати

Известно, что одна из самых распространенных форм деменции — болезнь Альцгеймера — связана с потерей памяти. Однако часто начинается она вовсе с других симптомов.

Первым симптомом болезни у пожилого человека часто становятся не нарушения памяти, а потеря интереса к окружающей действительности, к хобби, к каким-то увлечениям.

Читайте нас также:
#здоровье #память
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс в носках и не только: ученые рассказали, сколько раз в год заниматься любовью
Изображение к статье: Секс в носках и не только: ученые рассказали, сколько раз в год заниматься любовью
5 источников радости доступные всем: рассказывает психолог
Изображение к статье: 5 источников радости доступные всем: рассказывает психолог
Почему ленивые живут дольше: мнение учёных
Изображение к статье: Почему ленивые живут дольше: мнение учёных
Почему сложно расслабиться, даже когда всё хорошо: психология тревожности
Изображение к статье: Почему сложно расслабиться, даже когда всё хорошо: психология тревожности
Изображение к статье: Новый вкус привычного блюда: суп из курицы с секретным ингредиентом
Новый вкус привычного блюда: суп из курицы с секретным ингредиентом 423
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 399
Изображение к статье: Папа по-настоящему: почему детям нужен отец, а не просто добытчик
Папа по-настоящему: почему детям нужен отец, а не просто добытчик 136
Изображение к статье: Как действуют уличные мошенники: психотехника «цыганского гипноза» и как от неё защититься
Как действуют уличные мошенники: психотехника «цыганского гипноза» и как от неё защититься 1 574

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 127
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео