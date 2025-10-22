Иногда жизнь ставит нас на паузу не из-за проблем, а потому что старый сценарий отыгран. Мы цепляемся за привычные роли, устаревшие отношения и проекты, а Вселенная подталкивает к обновлению. Трем знакам сейчас особенно важно отпустить прошлое и сделать шаг в новую жизнь.

Эксперт: Ирина Шалёва, астролог

Близнецы: время не держаться, а выбирать

Под влиянием Урана всё морально устаревшее — отношения, идеи, связи, стиль жизни — постепенно выходит из вашей жизни. Отпускание старого — это не разрушение, а освобождение. Сосредоточьтесь на одном–двух направлениях, которые действительно вдохновляют: именно там ваша точка роста.

Водолеи: конец старой версии себя

Активизировался Плутон, планета трансформации. Старые убеждения и сценарии мешают развитию. Пора смело расстаться с прошлым, снять маски и позволить себе стать глубже, сильнее и смелее. Новый этап уже близко, важно быть готовыми принять изменения.

Раки: пора мыслить шире

Юпитер открывает возможности для роста, финансовых и карьерных прорывов. Чтобы их использовать, нужно выйти из уютной, но тесной зоны комфорта. Новое обучение, интересные проекты и смелые решения ждут вас — главное не позволять страху удерживать вас в прошлом.

Источник: WHOOPEE.ru