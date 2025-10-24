К выходным интересно узнать, кто из знаков Зодиака склонен к алкоголю больше всего. Шуточный гороскоп расставляет «алкогольные приоритеты» знаков.

12 место – Козерог

Алкогольные гурманы, пьют осознанно, разбираются в марках, не напиваются.

11 место – Рыбы

Хотели бы напиться, да не умеют; достаточно пары стаканов, чтобы отправиться «в подводные миры» фантазии.

10 место – Рак

Либо почти не пьют, помня о старых переборах, либо «как сапожники» — без меры.

9 место – Лев

Боится испортить репутацию, алкоголь раскрывает правду о Льве.

8 место – Водолей

Не напиваются, зависимость им неведома, спиртное им «по плечу».

7 место – Скорпион

Редкий алкоголик; под спиртным становится милым и разговорчивым, а не ядовитым.

6 место – Дева

Скрытые алкоголики: тщательно контролируют себя, чтобы снять напряжение самоконтроля.

5 место – Телец

С детства дружат с алкоголем, пока не напьются и не забросят.

4 место – Стрелец

Жизнелюбцы, крепкое здоровье не позволяет спиться; пьют по любому поводу.

3 место – Весы

Утешаются ежедневным ритуалом покупки бутылочки напитка.

2 место – Овен

Потомственные «звездные» алкоголики, у которых множество поводов напиться.

1 место – Близнецы

Множество личностей внутри одного человека позволяют пить в компании и получать удовольствие от общения.

