К выходным интересно узнать, кто из знаков Зодиака склонен к алкоголю больше всего. Шуточный гороскоп расставляет «алкогольные приоритеты» знаков.
12 место – Козерог
Алкогольные гурманы, пьют осознанно, разбираются в марках, не напиваются.
11 место – Рыбы
Хотели бы напиться, да не умеют; достаточно пары стаканов, чтобы отправиться «в подводные миры» фантазии.
10 место – Рак
Либо почти не пьют, помня о старых переборах, либо «как сапожники» — без меры.
9 место – Лев
Боится испортить репутацию, алкоголь раскрывает правду о Льве.
8 место – Водолей
Не напиваются, зависимость им неведома, спиртное им «по плечу».
7 место – Скорпион
Редкий алкоголик; под спиртным становится милым и разговорчивым, а не ядовитым.
6 место – Дева
Скрытые алкоголики: тщательно контролируют себя, чтобы снять напряжение самоконтроля.
5 место – Телец
С детства дружат с алкоголем, пока не напьются и не забросят.
4 место – Стрелец
Жизнелюбцы, крепкое здоровье не позволяет спиться; пьют по любому поводу.
3 место – Весы
Утешаются ежедневным ритуалом покупки бутылочки напитка.
2 место – Овен
Потомственные «звездные» алкоголики, у которых множество поводов напиться.
1 место – Близнецы
Множество личностей внутри одного человека позволяют пить в компании и получать удовольствие от общения.
Источник: fokus-vnimaniya
Оставить комментарий