С наступлением холодов организм перестраивается: снижается активность, замедляется обмен веществ и чаще возникает усталость. Чтобы пережить осень без депрессии и болезней, важно пересмотреть питание.
Эксперт: Джума Эмироглу (Cuma Emiroglu), турецкий врач, специалист по внутренним болезням
Почему осенью растёт усталость
С переходом от лета к осени уменьшается солнечное воздействие, что влияет на уровень витамина D и общую активность. Организм тратит больше энергии на борьбу с холодом, а иммунная система становится уязвимой. Именно поэтому важно получать все необходимые витамины и минералы из пищи.
«Преодолеть негативные последствия межсезонья поможет сбалансированное питание», — подчеркнул врач.
Что нужно включить в рацион
Доктор Эмироглу советует ежедневно употреблять:
- Продукты с белком и кальцием — молоко, йогурт, кефир, сыр, яйца, мясо, курицу, рыбу.
- Источники витамина C и антиоксидантов — шиповник, брокколи, апельсины, лимоны, красный перец.
- Продукты, богатые селеном — морепродукты, грибы, кунжут, цельнозерновые, чеснок и лук.
- Источники витамина D — яйца, молоко, лосось и, конечно, солнечный свет.
Почему важен витамин B12
По словам врача, дефицит витамина B12 особенно опасен осенью: он влияет на работу нервной системы и может вызывать депрессию, перепады настроения, ухудшение памяти и концентрации.
«Недостаток B12 — частая причина подавленности и хронической усталости», — отметил Эмироглу.
Вывод
Осенью питание должно не просто насыщать, а защищать: от стресса, холода и вирусов. Белок, витамины B12, D и C — основные союзники крепкого иммунитета и стабильного настроения.
Источник: noi.md
Оставить комментарий