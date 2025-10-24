Baltijas balss logotype
Осенний рацион для крепкого иммунитета: врач рассказал, что должно быть на вашем столе 0 222

Люблю!
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осенний рацион для крепкого иммунитета: врач рассказал, что должно быть на вашем столе

С наступлением холодов организм перестраивается: снижается активность, замедляется обмен веществ и чаще возникает усталость. Чтобы пережить осень без депрессии и болезней, важно пересмотреть питание.

Эксперт: Джума Эмироглу (Cuma Emiroglu), турецкий врач, специалист по внутренним болезням

Почему осенью растёт усталость

С переходом от лета к осени уменьшается солнечное воздействие, что влияет на уровень витамина D и общую активность. Организм тратит больше энергии на борьбу с холодом, а иммунная система становится уязвимой. Именно поэтому важно получать все необходимые витамины и минералы из пищи.

«Преодолеть негативные последствия межсезонья поможет сбалансированное питание», — подчеркнул врач.

Что нужно включить в рацион

Доктор Эмироглу советует ежедневно употреблять:

  • Продукты с белком и кальцием — молоко, йогурт, кефир, сыр, яйца, мясо, курицу, рыбу.
  • Источники витамина C и антиоксидантов — шиповник, брокколи, апельсины, лимоны, красный перец.
  • Продукты, богатые селеном — морепродукты, грибы, кунжут, цельнозерновые, чеснок и лук.
  • Источники витамина D — яйца, молоко, лосось и, конечно, солнечный свет.

Почему важен витамин B12

По словам врача, дефицит витамина B12 особенно опасен осенью: он влияет на работу нервной системы и может вызывать депрессию, перепады настроения, ухудшение памяти и концентрации.

«Недостаток B12 — частая причина подавленности и хронической усталости», — отметил Эмироглу.

Вывод

Осенью питание должно не просто насыщать, а защищать: от стресса, холода и вирусов. Белок, витамины B12, D и C — основные союзники крепкого иммунитета и стабильного настроения.

Источник: noi.md

#здоровье
