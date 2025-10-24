Тема брака и счастья часто вызывает шутки и стереотипы , но современные исследования показывают, что реальность может быть совсем другой.

Замужние и женатые чаще ощущают удовлетворение жизнью

Анализ данных более 2,5 миллионов американцев с 2009 по 2023 годы показал, что в среднем люди в браке ощущают себя на 12–24% счастливее, чем холостяки. Оценки производились по шкале от 0 до 10, где 0 — «совсем несчастлив», а 10 — «полное удовлетворение жизнью».

«Факторы вроде расы, возраста, пола и образования важны, но брак влияет на субъективное счастье гораздо сильнее», — отметил профессор социологии и директор Национального проекта по браку Университета Вирджинии Брэдфорд Уилкокс.

«Товарищеский брак» как фактор счастья

Эксперты связывают это с социальной природой человека. Ян Кернер, брачный и семейный терапевт, отмечает, что современный брак все чаще превращается из «романтического» в «товарищеский». Люди выбирают партнеров, которые похожи на лучших друзей, что повышает стабильность и удовлетворение отношениями.

Культура и социальные нормы

Интересно, что влияние брака на счастье зависит от культурного контекста. В обществах, где брак воспринимается как обязательство или религиозная традиция, семейное положение слабо сказывается на уровне счастья. А там, где люди более свободны и независимы, быть женатым или замужним чаще ассоциируется с большей удовлетворенностью жизнью.