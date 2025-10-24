Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женатые против холостяков: кто реально счастливее 0 229

Люблю!
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женатые против холостяков: кто реально счастливее

Тема брака и счастья часто вызывает шутки и стереотипы, но современные исследования показывают, что реальность может быть совсем другой.

Замужние и женатые чаще ощущают удовлетворение жизнью

Анализ данных более 2,5 миллионов американцев с 2009 по 2023 годы показал, что в среднем люди в браке ощущают себя на 12–24% счастливее, чем холостяки. Оценки производились по шкале от 0 до 10, где 0 — «совсем несчастлив», а 10 — «полное удовлетворение жизнью».

«Факторы вроде расы, возраста, пола и образования важны, но брак влияет на субъективное счастье гораздо сильнее», — отметил профессор социологии и директор Национального проекта по браку Университета Вирджинии Брэдфорд Уилкокс.

«Товарищеский брак» как фактор счастья

Эксперты связывают это с социальной природой человека. Ян Кернер, брачный и семейный терапевт, отмечает, что современный брак все чаще превращается из «романтического» в «товарищеский». Люди выбирают партнеров, которые похожи на лучших друзей, что повышает стабильность и удовлетворение отношениями.

Культура и социальные нормы

Интересно, что влияние брака на счастье зависит от культурного контекста. В обществах, где брак воспринимается как обязательство или религиозная традиция, семейное положение слабо сказывается на уровне счастья. А там, где люди более свободны и независимы, быть женатым или замужним чаще ассоциируется с большей удовлетворенностью жизнью.

Читайте нас также:
#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов
Изображение к статье: Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов
Мягкая и пластичная: почему замша снова задает тон
Изображение к статье: Мягкая и пластичная: почему замша снова задает тон
Зимнее время в Латвии 2025: как подготовиться и сохранить здоровье
Изображение к статье: Зимнее время в Латвии 2025: как подготовиться и сохранить здоровье
4 лимонных напитка, которые ускоряют метаболизм и поддерживают здоровье
Изображение к статье: 4 лимонных напитка, которые ускоряют метаболизм и поддерживают здоровье
Изображение к статье: Как знаки зодиака строят отношения с родственниками
Как знаки зодиака строят отношения с родственниками 327
Изображение к статье: Искусство онлайн общения: 5 способов покорить мужчину через переписку
Искусство онлайн общения: 5 способов покорить мужчину через переписку 123
Изображение к статье: Хаос & порядок: как выжить, если у вас разные бытовые привычки
Хаос & порядок: как выжить, если у вас разные бытовые привычки 119
Изображение к статье: Неггинг: что это такое, чем он опасен и как прекратить игру
Неггинг: что это такое, чем он опасен и как прекратить игру 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 5
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 15
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 24
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 72
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 43
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 5
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео