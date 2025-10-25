Baltijas balss logotype
Как восстановить силы и победить хроническую усталость: советы специалиста 1 236

Люблю!
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как восстановить силы и победить хроническую усталость: советы специалиста

Постоянная усталость, апатия и трудности с концентрацией сигнализируют, что организм работает на пределе и нуждается в перезагрузке.

Консультант: Эмма Кесслер, эксперт по интегративной медицине

Сон — главный источник энергии

Ночной отдых восстанавливает нервную систему, гормональный баланс и иммунитет. Ложиться лучше до полуночи, чтобы активировалась выработка мелатонина. Нерегулярный сон «крадёт» энергию у организма.

Питание и вода — топливо для организма

Сбалансированный рацион с овощами, белками и полезными жирами стабилизирует уровень сахара и поддерживает когнитивные функции. Быстрые углеводы дают кратковременный всплеск энергии, за которым следует спад. Чистая вода в течение дня, утренний стакан тёплой воды с лимоном или солью поддерживает гидратацию. Кофе и крепкий чай — в умеренных количествах.

Движение, витамины и забота о себе

Короткие прогулки и дыхательные паузы активизируют тело. Витамины группы B и омега-3 поддерживают энергетический обмен и работу мозга. Постепенная забота о себе — сон, питание, вода, активность — возвращает энергию мягкой волной и способствует устойчивому оздоровлению.

Источник: whoopee

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    25-го октября

    Отоспатся до одури. Аж так, чтоб уже не лезло. Рекомендую. Снимает усталость и депрессуху.

    3
    1

