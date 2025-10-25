Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданный эффект ОРВИ: почему после простуды страдает желудок 0 138

Люблю!
Дата публикации: 25.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Неожиданный эффект ОРВИ: почему после простуды страдает желудок

Иногда банальная простуда приводит к тому, что возникают спазмы в животе, нарушение стула и проблемы с аппетитом. Казалось бы, какая связь между ОРВИ и пищеварением? Но она есть. Объясняет врач-гастроэнтеролог.

Классическими симптомами ОРВИ считаются слабость, насморк, кашель, повышенная температура и головная боль. Но нередко простуда проявляется еще и желудочно-кишечным расстройством — болью в животе, спазмами, расстройствами стула — от диареи до запоров, тошнотой.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, почему респираторная инфекция может сопровождаться тошнотой и закончиться диареей, а главное, что с этим делать.

Вирусный «спецэффект»

ОРВИ — это респираторные инфекции, которые вызывают самые разные вирусы: риновирус, аденовирус, коронавирус, вирус парагриппа и другие. Они попадают в организм человека с частицами мокроты, которые распространяет вокруг себя заболевший человек при кашле и чихании, контактно-бытовым путем и даже через пищу.

Вирус разрушает клетки слизистой оболочки носоглотки и вызывает воспаление, а продукты клеточного распада способствуют синдрому интоксикации. У человека повышается температура, начинает болеть голова, он чувствует себя усталым и разбитым. Из-за местного воспаления в дыхательных путях появляются боль и першение в горле, начинается насморк.

Часто к неприятным простудным симптомам добавляется еще и расстройство ЖКТ. Проявляется оно по-разному — от легкого дискомфорта в животе и учащенного стула до тошноты, вздутия живота, диареи.

Причины сбоя в работе ЖКТ

Все эти неприятные симптомы могут вызвать сами вирусы, если они распространились из носоглотки в ЖКТ или попали туда изначально. Например, аденовирус может попасть в желудок и кишечник вместе с пищей.

«Характер взаимосвязи между вирусными инфекциями дыхательных путей и пищеварительной системой до конца не изучен, но некоторые исследования показывают, что вирусные заболевания, в частности грипп, негативно влияют на микробиоту кишечника, уменьшая количество полезных микроорганизмов. В результате заболевание сопровождается симптомами, похожими на гастроэнтерит», — отмечает Екатерина Кашух.

Реакция на лекарства

Тошноту, понос и боли могут вызвать и лекарственные препараты, особенно если их принимают без рецепта врача и в произвольных дозировках.

«Некоторые нестероидные противовоспалительные препараты, или, если проще, жаропонижающие средства, повреждают слизистую оболочку желудка. Еще больший вред ЖКТ наносят антибиотики, которые заболевшие нередко пьют без назначения врача и уточнения диагноза — на всякий случай», — предупреждает врач.

Но антибактериальные препараты бесполезны в лечении вирусной инфекции, еще они уничтожают полезную микробиоту кишечника, а также могут привести к развитию резистентности, то есть нечувствительности к антибиотикам.

«Также некоторые подобные препараты стимулируют усиленную работу мышц ЖКТ. Из-за этого содержимое желудка и кишечника перемещается быстрее и всасывается меньше питательных веществ», — рассказывает врач.

Как решить проблему

Легкое расстройство ЖКТ, как правило, проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Но если после простуды мучат метеоризм, тошнота, сильная диарея, а в стуле есть слизь или кровь, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

«Чтобы помочь организму восстановиться, необходимо придерживаться определенных правил в питании. Если во время острой фазы болезни нет аппетита, не надо заставлять себя есть насильно, но необходимо употреблять достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание», — объясняет врач.

Есть стоит по аппетиту, при диарее исключить из рациона цельное молоко, сладкую, острую и жирную пищу, сырые овощи и фрукты, продукты, содержащие кофеин. Пациенту с ОРВИ, отягощенным воспалением желудка, можно употреблять в пищу куриный бульон, рис, овсянку, кисель, отварные овощи, паровые котлеты из нежирного мяса. После выздоровления человеку рекомендуют обычное рациональное питание.

Полезными будут кисломолочные продукты, натуральная пища и обильное питье.

«А вот увлекаться пробиотиками, которые часто рекомендуют для восстановления пищеварения после болезней, не стоит. Их эффективность до сих пор не доказана», — отмечает Екатерина Кашух.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Чтобы не выглядеть глупо: как правильно есть мидии и устрицы в ресторане
Изображение к статье: Чтобы не выглядеть глупо: как правильно есть мидии и устрицы в ресторане
Прикус и бессонница: есть ли связь и как решить проблему
Изображение к статье: Прикус и бессонница: есть ли связь и как решить проблему
Синяки без причины: почему появляются гематомы и как их убрать
Изображение к статье: Синяки без причины: почему появляются гематомы и как их убрать
Как восстановить силы и победить хроническую усталость: советы специалиста
Изображение к статье: Как восстановить силы и победить хроническую усталость: советы специалиста
Изображение к статье: Проверка на верность: 9 черт, которые выдают будущего изменника
Проверка на верность: 9 черт, которые выдают будущего изменника 343
Изображение к статье: Мифы и правда о вредных прическах: тугой хвост, много стайлинга и заколки
Мифы и правда о вредных прическах: тугой хвост, много стайлинга и заколки 123
Изображение к статье: Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов
Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов 208
Изображение к статье: Мягкая и пластичная: почему замша снова задает тон
Мягкая и пластичная: почему замша снова задает тон 82

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 289
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 411
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 781
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 598
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 289
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 411
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео