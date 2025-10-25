Иногда банальная простуда приводит к тому, что возникают спазмы в животе, нарушение стула и проблемы с аппетитом. Казалось бы, какая связь между ОРВИ и пищеварением? Но она есть. Объясняет врач-гастроэнтеролог.

Классическими симптомами ОРВИ считаются слабость, насморк, кашель, повышенная температура и головная боль. Но нередко простуда проявляется еще и желудочно-кишечным расстройством — болью в животе, спазмами, расстройствами стула — от диареи до запоров, тошнотой.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, почему респираторная инфекция может сопровождаться тошнотой и закончиться диареей, а главное, что с этим делать.

Вирусный «спецэффект»

ОРВИ — это респираторные инфекции, которые вызывают самые разные вирусы: риновирус, аденовирус, коронавирус, вирус парагриппа и другие. Они попадают в организм человека с частицами мокроты, которые распространяет вокруг себя заболевший человек при кашле и чихании, контактно-бытовым путем и даже через пищу.

Вирус разрушает клетки слизистой оболочки носоглотки и вызывает воспаление, а продукты клеточного распада способствуют синдрому интоксикации. У человека повышается температура, начинает болеть голова, он чувствует себя усталым и разбитым. Из-за местного воспаления в дыхательных путях появляются боль и першение в горле, начинается насморк.

Часто к неприятным простудным симптомам добавляется еще и расстройство ЖКТ. Проявляется оно по-разному — от легкого дискомфорта в животе и учащенного стула до тошноты, вздутия живота, диареи.

Причины сбоя в работе ЖКТ

Все эти неприятные симптомы могут вызвать сами вирусы, если они распространились из носоглотки в ЖКТ или попали туда изначально. Например, аденовирус может попасть в желудок и кишечник вместе с пищей.

«Характер взаимосвязи между вирусными инфекциями дыхательных путей и пищеварительной системой до конца не изучен, но некоторые исследования показывают, что вирусные заболевания, в частности грипп, негативно влияют на микробиоту кишечника, уменьшая количество полезных микроорганизмов. В результате заболевание сопровождается симптомами, похожими на гастроэнтерит», — отмечает Екатерина Кашух.

Реакция на лекарства

Тошноту, понос и боли могут вызвать и лекарственные препараты, особенно если их принимают без рецепта врача и в произвольных дозировках.

«Некоторые нестероидные противовоспалительные препараты, или, если проще, жаропонижающие средства, повреждают слизистую оболочку желудка. Еще больший вред ЖКТ наносят антибиотики, которые заболевшие нередко пьют без назначения врача и уточнения диагноза — на всякий случай», — предупреждает врач.

Но антибактериальные препараты бесполезны в лечении вирусной инфекции, еще они уничтожают полезную микробиоту кишечника, а также могут привести к развитию резистентности, то есть нечувствительности к антибиотикам.

«Также некоторые подобные препараты стимулируют усиленную работу мышц ЖКТ. Из-за этого содержимое желудка и кишечника перемещается быстрее и всасывается меньше питательных веществ», — рассказывает врач.

Как решить проблему

Легкое расстройство ЖКТ, как правило, проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Но если после простуды мучат метеоризм, тошнота, сильная диарея, а в стуле есть слизь или кровь, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

«Чтобы помочь организму восстановиться, необходимо придерживаться определенных правил в питании. Если во время острой фазы болезни нет аппетита, не надо заставлять себя есть насильно, но необходимо употреблять достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание», — объясняет врач.

Есть стоит по аппетиту, при диарее исключить из рациона цельное молоко, сладкую, острую и жирную пищу, сырые овощи и фрукты, продукты, содержащие кофеин. Пациенту с ОРВИ, отягощенным воспалением желудка, можно употреблять в пищу куриный бульон, рис, овсянку, кисель, отварные овощи, паровые котлеты из нежирного мяса. После выздоровления человеку рекомендуют обычное рациональное питание.

Полезными будут кисломолочные продукты, натуральная пища и обильное питье.

«А вот увлекаться пробиотиками, которые часто рекомендуют для восстановления пищеварения после болезней, не стоит. Их эффективность до сих пор не доказана», — отмечает Екатерина Кашух.