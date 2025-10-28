Сравнение двух вариантов показывает: дело не только в калорийности.

На протяжении многих лет обезжиренный творог считался чуть ли не “золотым стандартом” диетического питания. Его выбирали те, кто стремился похудеть или перейти в более здоровый рацион. Но современные исследования и опыт нутрициологов доказывают: отсутствие жира в составе еще не является гарантией пользы организму.

Творог — давний гость на столе. Его добавляют в сырники, запеканки, блины или подают с вареньем в чай. И конечно, каждый выбирает свою любимую жирность: от легкого обезжиренного до более насыщенного 9%. Но одинакова ли их польза?

Почему обезжиренный творог не всегда правильный выбор

На первый взгляд, обезжиренный вариант выглядит идеальным — минимум калорий, максимум белка. Однако вместе с жировой составляющей продукт теряет часть своей ценности. Именно жиры обеспечивают усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Без них кальций, ради которого творог чаще всего и употребляют, почти не попадает в кости и зубы.

Есть и другая проблема: процесс производства. Для компенсации сухой текстуры и блеклого вкуса некоторые производители добавляют крахмал, подсластители или стабилизаторы. В результате вместо “полезного диетического продукта” человек получает обработанный творог, который может вызвать резкие скачки уровня инсулина и никак не помогает контролировать вес.

Плюсы и минусы творога 9%

Творог со средним содержанием жира (примерно 5–9%) имеет совсем другой профиль пользы, чем обезжиренный. Это полноценный источник белка и молочного жира, дающий ощущение сытости, поддерживающий стабильный гормональный фон и питающий мозг благодаря фосфолипидам. Небольшая порция такого продукта легко способна заменить полноценный перекус.

Современная наука давно опровергла миф о “вредности” молочных жиров. Доказано, что их умеренное употребление не только не провоцирует ожирение или сердечно-сосудистые проблемы, но считается важной составляющей сбалансированного рациона.

Впрочем, следует помнить о золотом правиле меры. Избыток насыщенных жиров может привести к повышению уровня плохого холестерина, увеличить риск атеросклероза и создать дополнительную нагрузку на почки.

Так какой творог выбрать

Сравнение двух вариантов показывает: дело не только в калорийности. Обезжиренный творог — это продукт, часто теряющий естественную пищевую ценность и насыщающийся добавками. 9% сохраняет естественный баланс питательных веществ и вкус, задуманный природой.

Вывод прост: лучше выбрать качественный творог средней жирности и потреблять его небольшими порциями. Несколько ложек натурального продукта принесут организму гораздо больше пользы, чем килограмм обезжиренного аналога.