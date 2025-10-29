Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как легко открыть банку без открывашки: три простых способа 0 325

Люблю!
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как легко открыть банку без открывашки: три простых способа

Иногда крышка оказывается настолько тугой, что кажется — без мужской силы не справиться. Но есть несколько простых и безопасных способов открыть любую банку буквально за полминуты.

1. С помощью ложки

Подденьте край крышки обычной столовой ложкой, немного приподнимая её по периметру. Когда воздух попадет внутрь, крышка легко поддастся.

2. С помощью резиновой перчатки

Наденьте перчатку — она обеспечит надежное сцепление. Просто поверните крышку: дополнительное трение поможет открутить даже самую упрямую банку.

3. С помощью горячей воды

Погрузите крышку в горячую воду на пару минут — металл слегка расширится, и банка легко откроется. Только не делайте этого сразу после холодильника, чтобы стекло не лопнуло.

Теперь вы знаете, как быстро справиться с любой банкой — без усилий и инструментов.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стоит ли брать маму с собой в поездку, если еду одна, а она тоже хочет
Изображение к статье: Обычный витамин D может замедлить старение на клеточном уровне — исследование
Изображение к статье: Шторы, которые выдают отсутствие вкуса: 5 ошибок, которые вы не замечаете
Изображение к статье: 5 признаков того, что ваш дом отражает низкую самооценку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: В мире впервые появилась компанией стоимостью в 5 триллионов долларов США
Бизнес
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео