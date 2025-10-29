Иногда крышка оказывается настолько тугой, что кажется — без мужской силы не справиться. Но есть несколько простых и безопасных способов открыть любую банку буквально за полминуты.

1. С помощью ложки

Подденьте край крышки обычной столовой ложкой, немного приподнимая её по периметру. Когда воздух попадет внутрь, крышка легко поддастся.

2. С помощью резиновой перчатки

Наденьте перчатку — она обеспечит надежное сцепление. Просто поверните крышку: дополнительное трение поможет открутить даже самую упрямую банку.

3. С помощью горячей воды

Погрузите крышку в горячую воду на пару минут — металл слегка расширится, и банка легко откроется. Только не делайте этого сразу после холодильника, чтобы стекло не лопнуло.

Теперь вы знаете, как быстро справиться с любой банкой — без усилий и инструментов.

Источник: 1001sovet