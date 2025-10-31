Если вы ставили себе на этот год цель сбросить лишние килограммы, но так и не сумели к ней приблизиться, еще не все потеряно. До Нового года осталось около двух месяцев, и вы еще успеете сделать многое, чтобы хотя бы начать работать над фигурой мечты.

И это вовсе не значит, что в ожидании праздничных застолий нужно морить себя голодом. Диетолог Габриэла Пикок предложила несколько советов, которые помогут похудеть без издевательств над организмом.

По ее словам, вы заметите улучшение самочувствия уже через два дня после перехода на этот рацион. Через неделю у вас появится больше энергии, улучшится сон, а одежда будет сидеть свободнее. А самое главное, вы сможете сбросить до 6 кг до конца декабря.

1. Окно без еды

По мнению диетолога, большинство современных людей тратит слишком много времени на приемы пищи. Мы едим гораздо больше и чаще, чем нужно нашему телу.

Пикок предлагает выбрать схему, при которой вы будете есть только в течение 8 часов. В оставшееся время, включая время сна, вы не должны перекусывать.

Эксперт рекомендует выбрать восьмичасовое окно, которое подходит конкретно под ваш образ жизни. Скорее всего, при таком графике у вас будет два плотных приема пищи. Полезные перекусы в часы для пищи не запрещены, поэтому от чувства голода вы страдать не будете.

Время для приема пищи может меняться в зависимости от ваших потребностей в конкретный день. Ключ к успешному поведению — чтобы план подходил под ваш образ жизни и выписывался в рутину.

По сути Пикок предлагает один из вариантов интервального голодания.

2. Упор на белок, сложные углеводы и клетчатку

Возьмите за правило: в каждом вашем приеме пищи должен быть белковый продукт. Этот нутриент помогает насытиться надолго, предотвращает скачки сахара в крови и помогает нарастить мышцы в сочетании с тренировками.

Лучшие источники белка — курица, рыба, нежирное красное мясо, яйца, фасоль и другие бобовые, тофу.

Не стоит отказываться от всех углеводов. Просто лучше отдавать предпочтения качественным сложным углеводам: зерновому хлебу, цельным крупам, бобовым.

Еще один важный элемент здорового рациона для похудения — клетчатка. Есть простое правило: если овощ нужно тщательно пережевывать, значит, клетчатки в нем много.

Если вы не хотите досконально считать калории, используйте «метод тарелки»: треть тарелки должны заполнять овощи, еще треть — белковые продукты, оставшееся место — источники углеводов.

Одно из главных правил здорового рациона — разнообразие. Этот принцип поможет получать максимум питательных веществ.

3. Варианты на завтрак, обед и ужин

Если вы завтракаете, первый прием пищи должен быть сытным и не провоцирующим скачки уровня сахара в крови. Классические варианты вроде омлета с ветчиной прекрасно подойдут: яйца хорошо насыщают. Если вам по душе каши, добавьте в них измельченные орехи и семена — это сделает завтрак более белковым.

Любители бутербродов должны помнить правило: белковый продукт должен быть самым крупным компонентом сэндвича. Такое блюдо и на обед отлично подойдет. Традиционный суп, кстати, тоже вполне хорош для дневной трапезы.

В качестве варианта полезного перекуса сгодятся орехи, семена, сваренные яйца. С протеиновыми батончиками стоит быть осторожнее: изучите состав перед покупкой и проверьте, что в них действительно много белка.

Также можно заморить червячка между приемами пищи йогуртом, сыром, хумусом или гуакамоле.

Ужин должен быть самым легким приемом пищи. Однако ни в коем случае не стоит ложиться спать голодным: это ухудшит качество сна. Вместо этого постарайтесь съесть что-нибудь легкое — например, ржаной тост с нарезанной индейкой или курицей и большой ложкой хумуса или кусок рыбы с большой порцией овощного салата. В идеале вы должны поесть в последний раз за 2 часа до сна.

4. Если ходим в гости и рестораны

Что делать, если вас позвали в гости, в кафе или вы просто хотите заказать еду на дом? Не нужно отказывать себе в удовольствии. Но прежде чем выйти из дома, перекусите. Тогда вы не будете слишком голодными, и это снизит риск переедание.

Старайтесь при выборе блюд руководствоваться теми же принципами, что и в обыденной жизни.

Если захотелось побаловать себя десертом, но вы не знаете, что выбрать, лучше в первую очередь обратить внимание на сладости с низким содержанием жира.

Что насчет напитков? Не забывайте пить достаточно чистой воды. Кофе пить можно, но помните: чем больше молока, жирных сливок, сахара и сиропа, тем выше калорийность напитка.

В идеале — отказаться от алкоголя, тем более что впереди нас всех ожидает пора корпоративов и праздничных вечеринок. Если вам такой вариант не подходит, постарайтесь пить не чаще 2-3 раз в неделю и обязательно закусывайте, пишет издание Daily Mail.