В эпоху, когда все измеряется — от пульса до биологического возраста — TikTok подкинул новый способ оценить, сколько вам отпущено: просто попробуйте встать с пола без помощи рук.

Этот «домашний тест на долголетие», набравший миллионы просмотров, основан на реальном научном исследовании, опубликованном в European Journal of Preventive Cardiology. Ученые наблюдали более 4 000 человек в течение 12 лет и пришли к неожиданному выводу: чем легче человеку встать с пола без опоры, тем выше вероятность, что он проживет дольше.

Как проходит тест

Суть проста — но только на первый взгляд. Нужно сесть на пол, скрестив ноги, а затем встать, не помогая себе руками, коленями или локтями. За идеальное выполнение начисляют 10 баллов. Каждый раз, когда вы касаетесь пола рукой или коленом, отнимается по одному баллу, а за неустойчивость — половина.

Создатель теста, спортивный врач Клаудио Араужо из клиники Clinimex в Рио-де-Жанейро, поясняет: «Если вы получили 8 баллов, это может означать, что вы использовали одну руку при подъеме или опоре».

Исследование показало, что среди тех, кто набрал меньше 4 баллов, уровень смертности за 12 лет составил 42%. У тех, кто выполнил тест идеально, — всего 4%.

Почему это работает

Тест оценивает не выносливость, а сочетание силы, баланса и гибкости — именно тех качеств, которые помогают дольше оставаться активными и независимыми.

Доктор Джонатан Майерс из Стэнфордского университета отмечает: «Обычно под словом «фитнес» люди понимают кардиотренировки. Но физическая форма — это гораздо шире: сила, координация, контроль тела. И все это напрямую связано с качеством жизни и долголетием».

Баланс защищает от падений, сила — от потери подвижности с возрастом, а гибкость помогает телу адаптироваться. По сути, тест «сидя-вставая» оценивает функциональность вашего тела как единой системы.

Кардиолог Дженнифер Вонг добавляет: если человек не может выполнить тест, это может указывать не только на слабость ног, но и на последствия инсульта или общую ослабленность сердечно-сосудистой системы.

У теста есть ограничения

Эксперты предупреждают: тест не идеален и не учитывает множество нюансов.

Он не показывает, почему человек испытывает трудности. Это может быть следствием артрита, травмы, или просто усталости после тренировки. Более того, некоторые выполняют тест «с хитростью» — используют мах руками или корпусом, чтобы компенсировать слабость ног.

Кроме того, упражнение оценивает только нижнюю часть тела и баланс, не затрагивая выносливость и силу рук, которые также важны для общего здоровья.

Другие тесты, которые оценивают жизнеспособность

Помимо теста с пола, специалисты используют и другие простые способы измерить «биологическую силу».

Тест на силу хвата — чем крепче сжимаете динамометр, тем выше шанс прожить дольше. Исследование The Lancet показало, что сила хвата лучше предсказывает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем давление.

Стояние на одной ноге — если вы удерживаетесь 10 секунд и дольше, это хороший знак для баланса и долголетия.

Five Times Sit-to-Stand (5TSTS) — пять раз подряд встать со стула и сесть обратно. Проверяет силу ног и устойчивость.

Timed Up and Go (TUG) — нужно встать, пройти несколько шагов, развернуться и вернуться обратно. Этот тест часто используют физиотерапевты для оценки мобильности пожилых пациентов.

Если вы не прошли тест идеально — не страшно

Неудачная попытка не означает, что вас ждет неминуемая старость. Она лишь подсказывает, над чем стоит поработать.

Регулярные упражнения на баланс, силовые тренировки, растяжка и практика осознанного движения помогают улучшить результаты. Приседания, выпады, планка и даже простое стояние на одной ноге укрепляют мышцы, отвечающие за устойчивость.

И, конечно, здоровье — это не только фитнес. На продолжительность жизни влияют и другие привычки: сбалансированное питание, полноценный сон, отказ от курения и алкоголя, управление стрессом.

Тест «сидя-вставая» — всего лишь инструмент самопроверки. Но он может стать хорошим мотиватором: если вы не смогли встать без рук сегодня, значит, у вас есть цель, к которой стоит стремиться.