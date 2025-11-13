Если в вашей интимной жизни наступили трудные времена, не торопитесь паниковать и обращаться к сексологу. Возможно, проблемы, с которыми вы столкнулись, не настолько редкие и ответы на них можно найти в нашей статье.

«Нужно ли говорить партнеру, что мне не нравится та или иная поза?»

Этот вопрос сексологи слышат довольно часто. Ведь все люди разные и у каждого свои предпочтения не только в еде, творчестве или музыке, но и в сексе. Помните, в случае непонимания в постели молчание вовсе не золото, а серная кислота, которая со временем обязательно разъест ваши отношения. Обычно специалисты советуют быть абсолютно искренними в вопросах секса. А говорить об этом с партнером предлагают через 15 минут после секса. Еще один удачный момент для искренних признаний – совместный просмотр фильмов эротического содержания.

«Как сказать партнеру, что мне хочется чего-нибудь погорячее?»

Здесь та же история. Только с одним маленьким «но». Нужно сразу определить для себя грани фантазий своего партнера, чтобы он не глазел на вас с осуждением и порицанием. Постарайтесь прощупать почву перед тем, как рассказать о своих сексуальных причудах. Предложите посмотреть кино на данную тематику или посетить секс-шоп. Если ваш партнер не найдет в этом ничего криминального, смело двигайтесь дальше.

«Как отличить фригидность и простое нежелание заниматься сексом?»

Для рядовых граждан понятие фригидности и временного снижения полового влечения звучит почти одинаково, но любой специалист в этой сфере определит различия безошибочно. По оценкам медиков, фригидностью страдают около 13% современных женщин, а теми или иными расстройствами, связанными с сексуальностью, около 40%. Поэтому в большинстве случаев медикам приходится иметь дело с нарушениями половой функции, обусловленными какими-либо внешними факторами или психоэмоциональными нарушениями. Впрочем, если ваше «аморфное» состояние беспокоит вас достаточно долгое время, конечно же, стоит обратиться к сексологу.

«Почему я постоянно думаю о сексе?»

Бытует мнение, что мужчины чаще женщин задумываются об интиме, однако результаты научных экспериментов показывают, что прекрасная половина человечества в этом вопросе не менее активна. В целом последние исследования показывают, что мужчины думают о сексе 34 раза в день, тогда как женщины всего лишь 18. В любом случае, уровень сексуального темперамента зависит от многих факторов, он сугубо индивидуален, а значит четких понятий нормы здесь быть не может. Если мысли о сексе не доставляют вам дискомфорта, значит вы просто очень темпераментный человек и ваше либидо находится на высоком уровне.

«Что делать, если мы с партнером абсолютно не подходим друг другу в постели?»

Когда специалисты говорят о сексуальной дисгармонии в паре, чаще всего они имеют в виду две категории несовпадения. Одна касается сексуального темперамента, другая – анатомической составляющей. В обоих случаях все зависит от уровня этого самого несовпадения. Но если в первом случае партнеры могут подстроиться друг под друга, то во втором случае все гораздо сложнее. Разная половая конституция может стать причиной абсолютной несовместимости, а значит и расставания.