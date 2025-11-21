Эндокринолог Элизабет Лоуден из Центра метаболического здоровья и потери веса в США объяснила, как навсегда избавиться от жировых отложений на животе. Чаще всего причина кроется в низком метаболизме.

Признаки замедленного обмена веществ

Усталость и вялость

Головные боли

Выпадение волос

Набор веса без увеличения порций

Как ускорить метаболизм

Набирайте мышечную массу с помощью силовых тренировок. Снизьте калорийность рациона в среднем на 250 ккал. Включите в питание больше белков и полезных жиров. Пейте достаточно воды. Спите 7–8 часов в сутки. Избегайте стрессов и регулярно занимайтесь спортом.

Важно помнить, что быстрых результатов не будет. Правильный подход и терпение — ключ к устойчивому эффекту. Для безопасного и эффективного снижения жира лучше обратиться к эндокринологу и диетологу.

Источник: attention.plus