Эндокринолог Элизабет Лоуден из Центра метаболического здоровья и потери веса в США объяснила, как навсегда избавиться от жировых отложений на животе. Чаще всего причина кроется в низком метаболизме.
Признаки замедленного обмена веществ
- Усталость и вялость
- Головные боли
- Выпадение волос
- Набор веса без увеличения порций
Как ускорить метаболизм
- Набирайте мышечную массу с помощью силовых тренировок.
- Снизьте калорийность рациона в среднем на 250 ккал.
- Включите в питание больше белков и полезных жиров.
- Пейте достаточно воды.
- Спите 7–8 часов в сутки.
- Избегайте стрессов и регулярно занимайтесь спортом.
Важно помнить, что быстрых результатов не будет. Правильный подход и терпение — ключ к устойчивому эффекту. Для безопасного и эффективного снижения жира лучше обратиться к эндокринологу и диетологу.
Оставить комментарий