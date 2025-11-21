Baltijas balss logotype
Как убрать жир на животе: советы эндокринолога 0 622

Люблю!
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как убрать жир на животе: советы эндокринолога

Эндокринолог Элизабет Лоуден из Центра метаболического здоровья и потери веса в США объяснила, как навсегда избавиться от жировых отложений на животе. Чаще всего причина кроется в низком метаболизме.

Признаки замедленного обмена веществ

  • Усталость и вялость
  • Головные боли
  • Выпадение волос
  • Набор веса без увеличения порций

Как ускорить метаболизм

  1. Набирайте мышечную массу с помощью силовых тренировок.
  2. Снизьте калорийность рациона в среднем на 250 ккал.
  3. Включите в питание больше белков и полезных жиров.
  4. Пейте достаточно воды.
  5. Спите 7–8 часов в сутки.
  6. Избегайте стрессов и регулярно занимайтесь спортом.

Важно помнить, что быстрых результатов не будет. Правильный подход и терпение — ключ к устойчивому эффекту. Для безопасного и эффективного снижения жира лучше обратиться к эндокринологу и диетологу.

Источник: attention.plus

#сон #стресс #метаболизм #белки #вода
