Ты можешь думать, что проблемы с желанием, возбуждением или ощущениями — это просто «настроение», стресс или последствия усталости. Иногда это действительно так, но случается и по-другому: за всем этим стоит гормон эстроген. Он не только участвует в менструальном цикле, но и сильно влияет на твою сексуальность и восприятие самой себя.

Но как именно низкий уровень эстрогена может менять твою сексуальную жизнь, почему это происходит и что ты можешь с этим сделать?

Что такое эстроген и зачем он тебе

Эстроген необходим организму для энергии, стабильного настроения и полноценной интимной жизни. Он вырабатывается в яичниках и участвует в огромном количестве процессов в твоем теле. Вот лишь часть того, за что он отвечает:

нормальное протекание менструального цикла;

здоровье и эластичность слизистых оболочек, особенно влагалища;

выработку естественной смазки;

плотность костей и здоровье сердца;

уровень коллагена, а значит, и состояние кожи;

чувствительность к прикосновениям;

уровень либидо, возбуждение и способность получать оргазм;

эмоциональную стабильность и настроение.

Когда эстрогена достаточно, ты ощущаешь себя живой, включенной, уверенной в себе, а также реагируешь на ласки, чувствуешь желание, получаешь удовольствие. Но когда уровень падает, все это может поблекнуть. И, что важнее, ты не всегда сразу понимаешь, что причина не в тебе, а в биохимии твоего организма.

Как низкий уровень эстрогена влияет на твою сексуальную жизнь

Вот несколько вещей, которые могут произойти, если уровень эстрогена станет ниже нормы.

Снижается либидо

Часто первое, что ты можешь заметить, — желание будто исчезает. Ты можешь все так же любить партнера, быть в хороших отношениях, но секс больше не вызывает интереса, ты не фантазируешь, не испытываешь тяги к близости.

Эстроген напрямую влияет на работу мозга, в том числе на уровень дофамина и серотонина, а это гормоны удовольствия и мотивации. Когда эстрогена мало, все системы начинают работать медленнее, что касается и твоего сексуального влечения.

Появляется сухость и дискомфорт во влагалище

Эстроген помогает сохранять слизистую влагалища увлажненной, эластичной и устойчивой к раздражениям. Когда уровень снижается, ты можешь заметить, что появилось ощущение сухости даже без сексуальной активности, чувство жжения или зуда, болезненные ощущения при проникновении, микротрещины после секса.

Все это делает интимную близость не просто неприятной — она может начать ассоциироваться с болью, и, как следствие, ты начинаешь ее избегать, что еще больше отдаляет тебя от партнера и от самой себя.

Оргазмы становятся слабее или пропадают

Низкий уровень эстрогена влияет на приток крови к половым органам и снижает чувствительность тканей. Ты можешь ощущать прикосновения слабее, возбуждение приходит медленнее, а оргазм либо не наступает вовсе, либо становится более «плоским».

В этом не виноваты вы с партнером — просто телу сложнее «включаться», когда не хватает гормонального фундамента.

Секс становится болезненным

При недостатке эстрогена ткани влагалища истончаются, теряют эластичность. Даже осторожный половой акт может вызывать микроповреждения, раздражения или воспаления.

Это влияет не только на ощущения в теле, но и на психику. Твоя тревожность растет, ты начинаешь бояться боли, зажиматься, не можешь расслабиться, и даже если ты хочешь близости, тело как будто сопротивляется.

Меняется твое настроение и отношение к себе

Эстроген влияет и на психику. Его недостаток может вызывать раздражительность, тревожность, быструю утомляемость, чувство подавленности, снижение самооценки.

Ты перестаешь ощущать себя желанной, сексуальной, привлекательной и все больше закрываешься в себе, меньше заботишься о теле, теряешь интерес к удовольствиям. А потом начинаешь винить себя: «Что со мной не так?» Но дело не в тебе, а в гормональном дисбалансе, который можно и нужно корректировать.

Почему уровень эстрогена может снижаться

Важно понимать: снижение эстрогена — это не всегда про климакс или возраст. Да, после 45 лет уровень гормона естественно уменьшается, но он может упасть и в 20, и в 30, если:

ты недавно родила или кормишь грудью — в это время гормональный фон сильно меняется;

ты постоянно живешь в стрессе — хроническое повышение кортизола подавляет работу половой системы;

ты резко похудела или сидишь на жесткой диете без жиров, необходимых для синтеза гормонов;

ты чрезмерно тренируешься без восстановления, особенно при низком проценте жира в организме;

ты принимаешь или отменила гормональные контрацептивы, которые могут влиять на естественную выработку эстрогена;

у тебя есть нарушения в работе щитовидной железы или яичников.

Даже если внешне ты здорова и молода, внутренний гормональный фон может быть нарушен, и не всегда это чувствуется сразу.

Что делать, если ты замечаешь симптомы

Если ты заметила, что сексуального желания нет, в теле часто возникает дискомфорт, да и твое настроение часто приходит в упадок, вот что стоит сделать.

Обратись к врачу и сдай анализы

Начни с гинеколога или эндокринолога. Тебе могут назначить анализы на эстрадиол (одна из форм эстрогена), фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, пролактин, гормоны щитовидной железы.

Обязательно обсуди свои ощущения и симптомы, даже если они кажутся тебе незначительными.

Не игнорируй свои чувства

Низкое либидо, боль во время секса, раздражение или тревожность — это не выдумки, а конкретные сигналы твоего тела. Чем раньше ты на них отреагируешь, тем легче будет восстановить баланс и вернуть себе здоровье и радость.

Обсуди возможные способы восстановления

В зависимости от причины, доктор может предложить тебе разные способы восстановления:

местную терапию, например свечи или кремы с эстрогеном, которые действуют локально и почти не влияют на весь организм;

гормонозаместительную терапию (ГЗТ), если ты в пременопаузе или климаксе;

добавки и питание: фитоэстрогены, витамины группы B, омега-3, продукты с лигнанами, например семена льна;

смену образа жизни: восстановление сна, уменьшение стресса, регулярные, но не изнуряющие тренировки.

Важно: не начинай прием гормонов и другие виды лечения самостоятельно.

Поддерживай связь с собой и своим телом

Сексуальность зависит не только от гормонов, но и от того, как ты относишься к себе. Дай себе больше заботы: разреши себе отдыхать, разговаривай с партнером о том, что чувствуешь, не стесняйся просить ласки и близости без секса. Все это тоже восстанавливает контакт с собой, а также помогает сохранить отношения в этот непростой период.

Иногда помогает даже самое простое: принять ванну, помассировать тело с маслом, пофантазировать, почитать что-то чувственное. Главное — не отдаляйся от себя и позаботься о себе так, как не может никто другой.