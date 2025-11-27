Чай масала — не просто ароматный напиток, а мощный инструмент против воспалений, способный поддерживать организм и улучшать самочувствие.

Доктор Джеймс Хеберт, специалист по профилактике и борьбе с раком из Южно-Каролинского университета, делится своим опытом и рецептом, который сочетает научные данные и практическую пользу.

Научная основа

Хеберт разработал Пищевой индекс воспалений (DII), который оценивает продукты по их способности вызывать или снижать воспаление в организме. Долгие годы исследований позволили учёному выявить, что определённые специи обладают выраженными противовоспалительными свойствами, и чай масала стал его любимым напитком.

Специи в составе чая — кардамон, корица, имбирь, мускатный орех и анис — содержат фенольные соединения и флавоноиды, которые борются с хроническим воспалением. Благодаря ежедневному употреблению масалы Хеберт смог сократить использование нестероидных противовоспалительных препаратов.

Личный опыт и преимущества

Чай масала не только полезен, но и вкусен. Кардамон и корица придают напитку лёгкую сладость, позволяя уменьшить количество сахара в рационе. Это важно, так как избыточное потребление сахара может провоцировать воспаление.

Рецепт чая масала

1 чайная ложка кардамона

1 чайная ложка корицы

½ чайной ложки имбиря

Щепотка мускатного ореха

½ чайной ложки аниса

250 мл воды или молока

Доведите воду до кипения. Добавьте все специи и варите 5–7 минут. Процедите и наслаждайтесь.

Доктор Хеберт также рекомендует экспериментировать, добавляя ваниль или другие специи для усиления вкуса и противовоспалительного эффекта.

Почему стоит включить чай масала в рацион

Регулярное употребление напитка помогает:

снижать уровень воспаления;

поддерживать иммунитет;

уменьшать потребление сахара;

получать удовольствие от полезного напитка.

Чай масала — простой, доступный и вкусный способ заботы о здоровье, который демонстрирует, как изменения в питании могут значительно улучшить самочувствие.

Источник: boda