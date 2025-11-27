Baltijas balss logotype
Масала — противовоспалительный чай, который изменит ваше здоровье 0 312

Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Масала — противовоспалительный чай, который изменит ваше здоровье

Чай масала — не просто ароматный напиток, а мощный инструмент против воспалений, способный поддерживать организм и улучшать самочувствие.

Доктор Джеймс Хеберт, специалист по профилактике и борьбе с раком из Южно-Каролинского университета, делится своим опытом и рецептом, который сочетает научные данные и практическую пользу.

Научная основа

Хеберт разработал Пищевой индекс воспалений (DII), который оценивает продукты по их способности вызывать или снижать воспаление в организме. Долгие годы исследований позволили учёному выявить, что определённые специи обладают выраженными противовоспалительными свойствами, и чай масала стал его любимым напитком.

Специи в составе чая — кардамон, корица, имбирь, мускатный орех и анис — содержат фенольные соединения и флавоноиды, которые борются с хроническим воспалением. Благодаря ежедневному употреблению масалы Хеберт смог сократить использование нестероидных противовоспалительных препаратов.

Личный опыт и преимущества

Чай масала не только полезен, но и вкусен. Кардамон и корица придают напитку лёгкую сладость, позволяя уменьшить количество сахара в рационе. Это важно, так как избыточное потребление сахара может провоцировать воспаление.

Рецепт чая масала

  • 1 чайная ложка кардамона
  • 1 чайная ложка корицы
  • ½ чайной ложки имбиря
  • Щепотка мускатного ореха
  • ½ чайной ложки аниса
  • 250 мл воды или молока
  1. Доведите воду до кипения.
  2. Добавьте все специи и варите 5–7 минут.
  3. Процедите и наслаждайтесь.

Доктор Хеберт также рекомендует экспериментировать, добавляя ваниль или другие специи для усиления вкуса и противовоспалительного эффекта.

Почему стоит включить чай масала в рацион

Регулярное употребление напитка помогает:

  • снижать уровень воспаления;
  • поддерживать иммунитет;
  • уменьшать потребление сахара;
  • получать удовольствие от полезного напитка.

Чай масала — простой, доступный и вкусный способ заботы о здоровье, который демонстрирует, как изменения в питании могут значительно улучшить самочувствие.

Источник: boda

#наука #чай #питание #иммунитет #специи #здоровье
