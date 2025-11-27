Чай масала — не просто ароматный напиток, а мощный инструмент против воспалений, способный поддерживать организм и улучшать самочувствие.
Доктор Джеймс Хеберт, специалист по профилактике и борьбе с раком из Южно-Каролинского университета, делится своим опытом и рецептом, который сочетает научные данные и практическую пользу.
Научная основа
Хеберт разработал Пищевой индекс воспалений (DII), который оценивает продукты по их способности вызывать или снижать воспаление в организме. Долгие годы исследований позволили учёному выявить, что определённые специи обладают выраженными противовоспалительными свойствами, и чай масала стал его любимым напитком.
Специи в составе чая — кардамон, корица, имбирь, мускатный орех и анис — содержат фенольные соединения и флавоноиды, которые борются с хроническим воспалением. Благодаря ежедневному употреблению масалы Хеберт смог сократить использование нестероидных противовоспалительных препаратов.
Личный опыт и преимущества
Чай масала не только полезен, но и вкусен. Кардамон и корица придают напитку лёгкую сладость, позволяя уменьшить количество сахара в рационе. Это важно, так как избыточное потребление сахара может провоцировать воспаление.
Рецепт чая масала
- 1 чайная ложка кардамона
- 1 чайная ложка корицы
- ½ чайной ложки имбиря
- Щепотка мускатного ореха
- ½ чайной ложки аниса
- 250 мл воды или молока
- Доведите воду до кипения.
- Добавьте все специи и варите 5–7 минут.
- Процедите и наслаждайтесь.
Доктор Хеберт также рекомендует экспериментировать, добавляя ваниль или другие специи для усиления вкуса и противовоспалительного эффекта.
Почему стоит включить чай масала в рацион
Регулярное употребление напитка помогает:
- снижать уровень воспаления;
- поддерживать иммунитет;
- уменьшать потребление сахара;
- получать удовольствие от полезного напитка.
Чай масала — простой, доступный и вкусный способ заботы о здоровье, который демонстрирует, как изменения в питании могут значительно улучшить самочувствие.
Источник: boda
Оставить комментарий