Красный цвет делает женщин заметно привлекательнее 1 152

Люблю!
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Красный цвет делает женщин заметно привлекательнее

Немецкие ученые выяснили, что определенный цвет одежды может значительно повысить привлекательность женщины — в эксперименте это оказался красный.

Суть исследования

В эксперименте участвовали 120 мужчин разного возраста, которым показывали фотографии женщин 20 и 50 лет на белом и красном фоне. Мужчины оценивали сексуальную привлекательность по шкале от 1 до 9.

  • Молодая женщина (20 лет) на красном фоне получила 5,91 балла, на белом — 3,44.

  • Пожилую женщину (50 лет) красный цвет почти не повлиял: молодые участники дали 2,22, пожилые — 3,92 на красном и 4,22 на белом фоне.

Учёные предполагают, что красный цвет может ассоциироваться с сигналами женской овуляции, поэтому эффект заметен у молодых женщин.

Источник: news.wpdis

#наука #мода #возраст #одежда #женщины #молодость
(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Красная и красивая, один и тот же корень. Предки наши заметили давно. Напр, "красна девица". А вы чё, только узнали что-ли?

    0
    1

