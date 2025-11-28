Немецкие ученые выяснили, что определенный цвет одежды может значительно повысить привлекательность женщины — в эксперименте это оказался красный.
Суть исследования
В эксперименте участвовали 120 мужчин разного возраста, которым показывали фотографии женщин 20 и 50 лет на белом и красном фоне. Мужчины оценивали сексуальную привлекательность по шкале от 1 до 9.
-
Молодая женщина (20 лет) на красном фоне получила 5,91 балла, на белом — 3,44.
-
Пожилую женщину (50 лет) красный цвет почти не повлиял: молодые участники дали 2,22, пожилые — 3,92 на красном и 4,22 на белом фоне.
Учёные предполагают, что красный цвет может ассоциироваться с сигналами женской овуляции, поэтому эффект заметен у молодых женщин.
Источник: news.wpdis
