Ученые узнали, сколько шагов в день нужно делать пожилым, чтобы защититься от болезни Альцгеймера.

Достаточно 3000 шагов в день, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера.

У нас в головах четко засела мысль о необходимости ходить минимум 10000 шагов ежедневно (спасибо японцам и их гениальной рекламе шагомеров), однако для поддержания здоровья нужно гораздо меньше — согласно недавнему исследованию, чтобы отсрочить изменения в мозге и снижение когнитивных функций, достаточно и 3000 пройденных за день шагов.

Деменцией страдают более 55 миллионов человек во всем мире. При этом наиболее распространенной ее формой является болезнь Альцгеймера — заболевание, связанное с накоплением в мозге двух токсичных форм белков: бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков.

Недавние результаты по профилактике этой болезни были получены не за год и даже не за два — данное исследование, которым занимались ученые из Массачусетской больницы общего профиля в США, проводилось в течение 14 лет. За это время почти 300 участников в возрасте от 50 до 90 лет ежедневно подсчитывали пройденные за день шаги с помощью шагомеров, регулярно проходили позитронно-эмиссионную томографию для определения уровня амилоида и тау-белка в мозге, а также решали когнитивные тесты.

Что показало исследование

В начале исследования авторы также определили уровень амилоида в мозге добровольцев, чтобы понять, кто из них наиболее подвержен развитию нейродегенеративных заболеваний.

Так по результатам наблюдений оказалось, что у тех участников, у кого уже были эти бляшки, физическая активность уменьшала накопление неправильно свернутых тау-белков в определенных областях мозга, а вместе с тем и снижала вероятность развития болезни Альцгеймера. Польза проявлялась уже при 3000 шагах в день — это примерно полчаса ходьбы в умеренном темпе.

Однако исследование также показало, что большее количество шагов не всегда связано с наибольшим уровнем защиты от проблем со здоровьем: лучше всего на состоянии мозга сказывались 5000–7500 шагов в день, после чего эффект снижался.

Авторы работы пока не смогли дать точный ответ, как именно работает этот механизм, но предполагается, что физическая активность улучшает кровоток, уменьшает воспаление и повышает уровень определенных гормонов и факторов роста, которые могут играть важную роль в снижении риска развития деменции.