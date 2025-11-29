Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько нужно ходить, чтобы защитить мозг от деменции: новые данные учёных 0 660

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
Techinsider
Изображение к статье: Сколько нужно ходить, чтобы защитить мозг от деменции: новые данные учёных
ФОТО: dreamstime

Ученые узнали, сколько шагов в день нужно делать пожилым, чтобы защититься от болезни Альцгеймера.

Достаточно 3000 шагов в день, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера.

У нас в головах четко засела мысль о необходимости ходить минимум 10000 шагов ежедневно (спасибо японцам и их гениальной рекламе шагомеров), однако для поддержания здоровья нужно гораздо меньше — согласно недавнему исследованию, чтобы отсрочить изменения в мозге и снижение когнитивных функций, достаточно и 3000 пройденных за день шагов.

Деменцией страдают более 55 миллионов человек во всем мире. При этом наиболее распространенной ее формой является болезнь Альцгеймера — заболевание, связанное с накоплением в мозге двух токсичных форм белков: бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков.

Недавние результаты по профилактике этой болезни были получены не за год и даже не за два — данное исследование, которым занимались ученые из Массачусетской больницы общего профиля в США, проводилось в течение 14 лет. За это время почти 300 участников в возрасте от 50 до 90 лет ежедневно подсчитывали пройденные за день шаги с помощью шагомеров, регулярно проходили позитронно-эмиссионную томографию для определения уровня амилоида и тау-белка в мозге, а также решали когнитивные тесты.

Что показало исследование

В начале исследования авторы также определили уровень амилоида в мозге добровольцев, чтобы понять, кто из них наиболее подвержен развитию нейродегенеративных заболеваний.

Так по результатам наблюдений оказалось, что у тех участников, у кого уже были эти бляшки, физическая активность уменьшала накопление неправильно свернутых тау-белков в определенных областях мозга, а вместе с тем и снижала вероятность развития болезни Альцгеймера. Польза проявлялась уже при 3000 шагах в день — это примерно полчаса ходьбы в умеренном темпе.

Однако исследование также показало, что большее количество шагов не всегда связано с наибольшим уровнем защиты от проблем со здоровьем: лучше всего на состоянии мозга сказывались 5000–7500 шагов в день, после чего эффект снижался.

Авторы работы пока не смогли дать точный ответ, как именно работает этот механизм, но предполагается, что физическая активность улучшает кровоток, уменьшает воспаление и повышает уровень определенных гормонов и факторов роста, которые могут играть важную роль в снижении риска развития деменции.

Читайте нас также:
#деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продукты, которые повышают риск камней в почках
Изображение к статье: Когда детский труд на пользу: домашние дела, которые стоит поручить школьнику
Изображение к статье: 4 простых способа сохранить бюджет и не тратить деньги напрасно
Изображение к статье: 11 ловушек, в которые мы постоянно попадаем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Танцы на льду: вчера десятки пациентов обратились в Травматологическую больницу
Наша Латвия
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео