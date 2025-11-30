Baltijas balss logotype
Как маленькая деталь превращает обычный образ в запоминающийся

Люблю!
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как маленькая деталь превращает обычный образ в запоминающийся

Иногда для того, чтобы ваш стиль заиграл новыми красками, достаточно всего одного акцента. Даже маленькая деталь может сделать образ завершённым и особенным.

Красный акцент

Красный цвет способен оживить любой наряд и добавить выразительности. Особенно это актуально для монохромных образов — немного красного привнесёт праздничность и нужные акценты. Красный отлично сочетается с черным, белым, серым, а также с яркими оттенками розового, фиолетового, голубого и зеленого.

Красная помада

Красная помада — один из самых заметных способов добавить акцент. Важно подобрать оттенок, подходящий к тону кожи. Помада подчёркивает естественные покраснения, поэтому желательно использовать плотные тональные средства для ровного тона лица.

Красные ногти

Маникюр в красных тонах — простой, но эффектный штрих. Важно, чтобы цвет и дизайн гармонировали с образом. Идеальный вариант — аккуратный глубокий красный без лишних украшений. Такой маникюр работает как маленькая деталь, которая объединяет весь образ.

Источник: 1001sovet

#мода #маникюр #стиль #красота
