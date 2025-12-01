Ваш знак зодиака может подсказать, какие продукты лучше включить в рацион, а от чего отказаться. «Астродиета» — это не строгая диета, а умная подсказка для поддержания энергии, настроения и фигуры.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Слабые места: всплески энергии, любовь к острым вкусам, быстрое питание.
Не рекомендуется: острое в избытке, копчёности, газированные напитки, кофе в больших количествах.
Совет: выбирайте сложные углеводы и овощи, остроту ограничивайте. Это стабилизирует организм и энергию.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Слабые места: эмоциональный голод, тяга к мучному и сладкому.
Не рекомендуется: пшеничная выпечка, жирные блюда, тяжелые десерты.
Совет: ешьте только при настоящем чувстве голода, заменяйте выпечку киноа, булгуром или цельнозерновыми макаронами.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Слабые места: отсутствие концентрации, поздние приемы пищи.
Не рекомендуется: кофе натощак, фастфуд, плотный ужин перед сном.
Совет: ешьте осознанно, минимизируйте ужин и уберите гаджеты.
Рак (22 июня — 22 июля)
Слабые места: зависимость аппетита от настроения, склонность к вздутию.
Не рекомендуется: капуста, виноград, бобовые, тяжелое тесто, избыток сладкого.
Совет: теплые простые блюда, каши, нежирное мясо и молочные продукты.
Лев (23 июля — 22 августа)
Слабые места: пропуск приемов пищи, избыток специй и жареного.
Не рекомендуется: нерегулярное питание, острые и насыщенные блюда.
Совет: три приема пищи в одно и то же время, умеренность в специях, белок на ужин.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Слабые места: жесткие пищевые правила, тревожность, чувствительный кишечник.
Не рекомендуется: белый хлеб, сладости, сырые и недоготовленные блюда.
Совет: избегайте сырой рыбы, сладкое — после основных блюд, никакой экстремальной диеты.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Слабые места: тяга к сахару, зависимость от настроения.
Не рекомендуется: торт, конфеты, сладкие напитки.
Совет: больше воды, овощей и рыбы; сладкое заменяйте фруктами или горьким шоколадом.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Слабые места: острая пища, пряности, кофе.
Не рекомендуется: продукты, усиливающие эмоциональное напряжение.
Совет: больше витамина С, минимизируйте специи и кофе.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Слабые места: переедание, большие порции.
Не рекомендуется: жирная пища, сахар, слишком обильные приемы пищи.
Совет: маленькие, но частые порции, легкий ужин, больше движения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Слабые места: еда «на ходу», экономия на качестве.
Не рекомендуется: копчености, консервы, низкокачественные напитки.
Совет: простые блюда, вода, натуральное мясо и овощи, полноценные обеды.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Слабые места: поздние приемы пищи, пересоленные продукты.
Не рекомендуется: чипсы, соления, соленые сыры, колбасы.
Совет: минимизируйте соль, выбирайте рыбу и злаки, больше воды.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Слабые места: переедание на фоне эмоций, тяга к горячей пище.
Не рекомендуется: слишком горячие блюда, жирные супы, тяжелые соусы.
Совет: умеренность в еде, минимум специй, 10 минут движения после еды.
Источник: fine-news.mirtesen
Оставить комментарий