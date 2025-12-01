Ваш знак зодиака может подсказать, какие продукты лучше включить в рацион, а от чего отказаться. «Астродиета» — это не строгая диета, а умная подсказка для поддержания энергии, настроения и фигуры.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Слабые места: всплески энергии, любовь к острым вкусам, быстрое питание.

Не рекомендуется: острое в избытке, копчёности, газированные напитки, кофе в больших количествах.

Совет: выбирайте сложные углеводы и овощи, остроту ограничивайте. Это стабилизирует организм и энергию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Слабые места: эмоциональный голод, тяга к мучному и сладкому.

Не рекомендуется: пшеничная выпечка, жирные блюда, тяжелые десерты.

Совет: ешьте только при настоящем чувстве голода, заменяйте выпечку киноа, булгуром или цельнозерновыми макаронами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Слабые места: отсутствие концентрации, поздние приемы пищи.

Не рекомендуется: кофе натощак, фастфуд, плотный ужин перед сном.

Совет: ешьте осознанно, минимизируйте ужин и уберите гаджеты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Слабые места: зависимость аппетита от настроения, склонность к вздутию.

Не рекомендуется: капуста, виноград, бобовые, тяжелое тесто, избыток сладкого.

Совет: теплые простые блюда, каши, нежирное мясо и молочные продукты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Слабые места: пропуск приемов пищи, избыток специй и жареного.

Не рекомендуется: нерегулярное питание, острые и насыщенные блюда.

Совет: три приема пищи в одно и то же время, умеренность в специях, белок на ужин.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Слабые места: жесткие пищевые правила, тревожность, чувствительный кишечник.

Не рекомендуется: белый хлеб, сладости, сырые и недоготовленные блюда.

Совет: избегайте сырой рыбы, сладкое — после основных блюд, никакой экстремальной диеты.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Слабые места: тяга к сахару, зависимость от настроения.

Не рекомендуется: торт, конфеты, сладкие напитки.

Совет: больше воды, овощей и рыбы; сладкое заменяйте фруктами или горьким шоколадом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Слабые места: острая пища, пряности, кофе.

Не рекомендуется: продукты, усиливающие эмоциональное напряжение.

Совет: больше витамина С, минимизируйте специи и кофе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Слабые места: переедание, большие порции.

Не рекомендуется: жирная пища, сахар, слишком обильные приемы пищи.

Совет: маленькие, но частые порции, легкий ужин, больше движения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Слабые места: еда «на ходу», экономия на качестве.

Не рекомендуется: копчености, консервы, низкокачественные напитки.

Совет: простые блюда, вода, натуральное мясо и овощи, полноценные обеды.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Слабые места: поздние приемы пищи, пересоленные продукты.

Не рекомендуется: чипсы, соления, соленые сыры, колбасы.

Совет: минимизируйте соль, выбирайте рыбу и злаки, больше воды.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Слабые места: переедание на фоне эмоций, тяга к горячей пище.

Не рекомендуется: слишком горячие блюда, жирные супы, тяжелые соусы.

Совет: умеренность в еде, минимум специй, 10 минут движения после еды.

