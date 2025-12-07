Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Улучшить фигуру и настроение: как правильно подобрать нижнее белье 0 124

Люблю!
Дата публикации: 07.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Улучшить фигуру и настроение: как правильно подобрать нижнее белье

Нижнее белье — одна из тех важных деталей гардероба, которая напрямую влияет на осанку, настроение, ощущение тела и даже самооценку. Его не видно окружающим, но именно оно задает тон всему образу: от того, как сидит одежда, до того, насколько свободно и уверенно чувствует себя человек. Неудачно подобранное белье способно испортить даже самый идеальный комплект, а правильно выбранное — сделать фигуру стройнее, а движения свободнее. Стилист Алина Лобанова рассказала о базовых правилах, которые помогают выбрать нижнее белье грамотно и без лишних компромиссов.

Размер — это основа

Самая частая ошибка — покупать белье на глаз или по памяти. Тело меняется, грудь реагирует на перемены в гормональном фоне, весе и мышечной массе, поэтому один и тот же размер не работает годами. «Бюстгальтер не должен впиваться в кожу, оставлять следы или, наоборот, болтаться. Трусики не должны врезаться в бедра и талию или собираться складками. Правильный размер дает ощущение, что белье не чувствуется — а это главный признак удачного выбора», — утверждает эксперт по моде.

Учитывать не только форму, но и задачу

Разное белье выполняет разные функции. Для повседневной жизни лучше выбирать модели, которые поддерживают, но не сдавливают, с мягкими чашками и гладкой текстурой. Для сложной одежды — например, облегающих платьев или тонких тканей — важно гладкое бесшовное белье. Для особых случаев допустимы модели, где эстетика выходит на первый план, но даже в этом случае не стоит жертвовать комфортом. Красота не обязана причинять страдания.

Материал имеет решающее значение

Тело дышит через кожу, и синтетика низкого качества легко нарушает этот процесс. «Лучшие варианты для базового гардероба — хлопок, модал, бамбук, шелк или качественная микрофибра. Они позволяют коже дышать, не создают парникового эффекта и подходят для ежедневной носки. Кружево и декоративные вставки могут быть, но лучше, чтобы они сочетались с натуральной тканью в зоне контакта с телом», — подчеркивает стилист.

Форма белья должна учитывать индивидуальные особенности фигуры

Одна и та же модель на разных типах фигуры работает совершенно по-разному. Кому-то комфортнее в высоких трусиках, другие чувствует себя увереннее в низкой посадке, а третьим физиологически необходима усиленная боковая поддержка груди. Важно обращать внимание не на тренды, а на то, как конкретная модель работает именно с этим телом: делает ли силуэт гармоничнее, поддерживает ли там, где нужно, и не искажает ли пропорции.

Учитываем психологический и эстетический моменты

Правильно подобранное белье влияет не только на физический комфорт, но и на внутреннее ощущение себя. Когда ткань приятна на коже, посадка идеальна, а образ в зеркале радует, меняется походка, осанка, взгляд. Поэтому важно выбирать не только удобное или правильное в медицинском ракурсе, но и то, что нравится, радует глаз и откликается внутренне. Даже если его видит только один человек, то есть вы сами — это имеет огромное значение.

Читайте нас также:
#мода #качество #стиль #комфорт #фигура #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как музыка укрепляет мозг: новое исследование о профилактике деменции
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Изображение к статье: Зимние чудеса Европы: куда отправиться этой зимой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео