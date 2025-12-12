Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Делайте это и вы будете долго вместе: как сохранять здоровые отношения 0 364

Люблю!
Дата публикации: 12.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: Делайте это и вы будете долго вместе: как сохранять здоровые отношения
ФОТО: Freepik

Любовь и взаимная привлекательность — это то, что объединяет людей в начале отношений. Но именно уважение помогает сохранить их надолго. Без него даже сильные чувства постепенно теряют теплоту: возникают обиды, границы стираются, а конфликты лишь обостряются.

Уважение в отношениях — это не только большие жесты или красивые слова. Оно проявляется в мелочах — в том, как мы слушаем, реагируем и поддерживаем партнёра ежедневно. Психологи выделяют три простых, но действенных способа показать, что вы действительно уважаете человека рядом, пишет Psychology Today.

Спрашивайте, хочет ли партнер совета или просто, чтобы его выслушали

Когда близкий человек делится своими трудностями, мы часто стремимся сразу "помочь" — советовать или искать решение. Но иногда человеку нужно не решение, а просто внимательное слушание.

Исследование Journal of Social and Clinical Psychology показало: недирективная поддержка, когда мы помогаем партнеру справиться самостоятельно, повышает его оптимизм и веру в себя. А навязывание советов, наоборот, может вызвать раздражение или ощущение ненужности.

Поэтому вместо "Я знаю, как лучше" стоит спросить: "Хочешь, я что-то посоветую, или просто побуду рядом и послушаю?"

Это небольшая фраза, но она демонстрирует глубокое уважение к границам и эмоциям партнера.

Берегите партнера от своих эмоциональных "взрывов"

Все мы порой злимся, разочаровываемся или чувствуем усталость. Но зрелые партнеры понимают: управлять своими эмоциями — это тоже проявление уважения.

Исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что люди, которые переосмысливают конфликт и признают свои эмоции, лучше запоминают суть разговора и общаются конструктивнее. Зато те, кто подавляет или "сливает" злость на партнёра, только ухудшают ситуацию.

Когда вы учитесь самостоятельно проживать собственные чувства — не перекладывая их на другого человека — вы сохраняете доверие и не создаете напряжения в отношениях.

Учитесь не соглашаться — без обид и нападок

Разногласия — естественная часть любых отношений. Но разница между ссорой и конструктивным разговором — в тоне и фокусе.

Если партнер критикует ваше поведение, это оставляет пространство для понимания. Если же переходит на личность, — появляется презрение и разрушается уважение.

Психологи Джон и Джули Готтманы, которые много лет исследуют супружеские отношения, доказали: презрение — самая опасная форма конфликта. Пары, которые позволяли себе сарказм, насмешки или высокомерие, расставались значительно чаще.

Если во время спора вы говорите: "Мне жаль, что ты так сделал(а)" вместо "Ты всегда эгоист(ка)" — это проявление любви через уважение. Такие разговоры не разрушают связь, а наоборот, помогают ее сохранить.

Читайте нас также:
#границы #отношения #советы #эмоции #конфликты #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Колин Фёрт, Адель, Пол Беттани и другие звёзды сыграют в новом фильме Тома Форда
Изображение к статье: Опасные фразы, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения
Изображение к статье: Почему нельзя злоупотреблять зеленым чаем: основные риски для здоровья
Изображение к статье: Дорогая женщина: топ простых приемов, чтобы создать образ на миллион

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!
Изображение к статье: 36% жителей планируют потратить на празднование Рождества и Нового года от 50 до 150 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Десять необычных советов для водителей на зимний период
Дом и сад
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых
В мире животных
Изображение к статье: Соусы, которые можно сделать за одну минуту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Раскрыта опасность популярного вида пауэрбанков
Техно
Изображение к статье: Сексуальные триггеры мужчин и женщин: что действительно имеет значение
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео