Каждый Знак Зодиака имеет свои особенности характера, и некоторые люди становятся для него настоящими антиподами. Эмоциональные противоположности редко находят общий язык и могут вызывать стресс или конфликты. Знание того, кто для вас потенциальный враг по гороскопу, помогает избегать ненужных столкновений и сохранять гармонию в отношениях. Осведомлённость позволяет не только защитить себя, но и выстраивать более продуктивные социальные связи.

Овен

Энергичные и жизнерадостные Овны не уживаются с пассивными и ленивыми людьми. Часто враждуют с Близнецами, которые склонны к депрессии и медлительности.

Телец

Серьезные и ответственные Тельцы терпеть не могут людей, которые ставят деньги и материальные ценности выше отношений. Их антипод — Козерог, который может проявлять алчность и идти по головам ради выгоды.

Близнецы

Беспокойные и суетливые Близнецы тяжело уживаются с унылыми и мрачными Рыбами. Такие контакты быстро вызывают раздражение и эмоциональное истощение.

Рак

Раки ценят спокойствие и монотонность. Им трудно находить общий язык со слишком активными и драматичными Скорпионами.

Лев

Уверенные в себе Львы не ладят с людьми, которые так же самоуверенны и стремятся к лидерству. Основной антипод — Дева, склонная к высокомерной рациональности.

Дева

Девы стремятся к порядку и стабильности, поэтому избегают хаоса и суматохи. Водолея можно считать их главным антиподом, так как он любит эксперименты и нарушает привычный ритм.

Весы

Весы ценят гармонию и миролюбие, поэтому не терпят людей, пытающихся командовать ими или повышать голос. Для них сложны отношения с Овнами, которые отличаются импульсивностью и властностью.

Скорпион

Скромные на первый взгляд, Скорпионы на самом деле беспощадны и мстительны. Они не ладят с Водолеями, которых считают слишком мечтательными и непрактичными.

Стрелец

Стрельцы уверенные и энергичные, но их «враги» редко вызывают серьезные конфликты. Они быстро забывают обиды и не держат зла на окружающих.

Козерог

Неутомимые Козероги ценят активность и прогресс, поэтому не уживаются с людьми, предпочитающими пассивный образ жизни. Для них антиподом является Рак.

Водолей

Любознательные и непостоянные Водолеи не ладят с консервативными и строгими Тельцами, которые придерживаются устоявшихся правил.

Рыбы

Чувствительные и творческие Рыбы тяжело воспринимают энергичных и шумных Стрельцов, которым присуща активность и напор.

Источник: Leprechaun.land