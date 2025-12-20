Шишка в груди — очевидный признак рака, хотя далеко не каждое уплотнение означает онкологию. Между тем есть и другие, менее известные симптомы, которые должны насторожить.

Женщины слишком надеются на самообследование, считают эксперты. Конечно, раз в месяц прощупать собственную грудь на предмет уплотнений не будет лишним. Однако такой метод далеко не самый надежный. Как правило, женщины могут самостоятельно обнаружить лишь достаточно крупные узлы, а вот крошечные образования, какие бывают на начальных стадиях рака, они, скорее всего, не почувствуют.

«За 25 лет работы в онкологии я видела слишком много женщин, которые пропускали ранние признаки рака груди, потому что они знали только одно: нужно обращать внимание на уплотнения», — рассказывает на своем канале врач-онколог Тиффани Тросо.

По словам доктора, рак молочной железы не всегда проявляется уплотнениями.

«Часто я слышу, как очередная моя пациентка говорит: „Я каждый месяц проводила самообследование, поэтому думала, что мне ничто не угрожает“. В такие моменты я думаю: жаль, что никто не рассказал ей и о других признаках рака», — говорит онколог.

Доктор Тросо решила восполнить пробел в знаниях. Эксперт назвала другие признаки рака молочной железы, которые могут быть не столь очевидны, как уплотнения. И все же, если у вас появились эти симптомы, обязательно покажитесь специалисту.

Изменились форма или размер груди.

На коже груди появились ямочки или складки.

Сосок стал втянутым.

Появились необъяснимые выделения из сосков, особенно кровянистые.

Кожа на груди покраснела, стала более плотной, начала шелушиться.

Грудь начала постоянно зудеть, на коже постоянная сыпь.

В области подмышек или ключиц наблюдается отек.

Изменились ощущения: грудь будто потяжелела, стала теплее.

«Многие мои пациентки узнавали о раке по изменениям кожи, а не по уплотнениям. Другие замечали, что их соски стали выглядеть иначе. Некоторые испытывали постоянную боль», — отмечает доктор Тросо.

Эксперт подчеркнула, что самообследование никто не отменяет. Однако нужно обращать внимание на любые изменения груди, даже если в железах ничто не прощупывается.

В комментариях к видео женщины поделились своими историями о том, как они обнаружили рак груди.

«Я узнала об опухоли на обычной маммографии. Она была настолько крошечной, что сама бы я ее точно не прощупала».

«У меня появились выделения из соска, грудь начала сильно болеть. И лишь потом я обнаружила уплотнение».

«У меня болезнь протекала бессимптомно. Опухоль обнаружили на плановой маммографии».

«Врачам общей практики тоже нужно рассказывать о признаках рака груди. Мой врач отказался направлять меня к маммологу, потому что не мог нащупать уплотнение. Два года спустя мне поставили рак молочной железы, и даже тогда я не смогла нащупать уплотнение».