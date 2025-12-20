Baltijas balss logotype
Врач назвал признаки рака груди, которые не замечают многие женщины. И это не уплотнение 0 700

Люблю!
Дата публикации: 20.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Врач назвал признаки рака груди, которые не замечают многие женщины. И это не уплотнение
ФОТО: LETA

Шишка в груди — очевидный признак рака, хотя далеко не каждое уплотнение означает онкологию. Между тем есть и другие, менее известные симптомы, которые должны насторожить.

Женщины слишком надеются на самообследование, считают эксперты. Конечно, раз в месяц прощупать собственную грудь на предмет уплотнений не будет лишним. Однако такой метод далеко не самый надежный. Как правило, женщины могут самостоятельно обнаружить лишь достаточно крупные узлы, а вот крошечные образования, какие бывают на начальных стадиях рака, они, скорее всего, не почувствуют.

«За 25 лет работы в онкологии я видела слишком много женщин, которые пропускали ранние признаки рака груди, потому что они знали только одно: нужно обращать внимание на уплотнения», — рассказывает на своем канале врач-онколог Тиффани Тросо.

По словам доктора, рак молочной железы не всегда проявляется уплотнениями.

«Часто я слышу, как очередная моя пациентка говорит: „Я каждый месяц проводила самообследование, поэтому думала, что мне ничто не угрожает“. В такие моменты я думаю: жаль, что никто не рассказал ей и о других признаках рака», — говорит онколог.

Доктор Тросо решила восполнить пробел в знаниях. Эксперт назвала другие признаки рака молочной железы, которые могут быть не столь очевидны, как уплотнения. И все же, если у вас появились эти симптомы, обязательно покажитесь специалисту.

  • Изменились форма или размер груди.

  • На коже груди появились ямочки или складки.

  • Сосок стал втянутым.

  • Появились необъяснимые выделения из сосков, особенно кровянистые.

  • Кожа на груди покраснела, стала более плотной, начала шелушиться.

  • Грудь начала постоянно зудеть, на коже постоянная сыпь.

  • В области подмышек или ключиц наблюдается отек.

  • Изменились ощущения: грудь будто потяжелела, стала теплее.

«Многие мои пациентки узнавали о раке по изменениям кожи, а не по уплотнениям. Другие замечали, что их соски стали выглядеть иначе. Некоторые испытывали постоянную боль», — отмечает доктор Тросо.

Эксперт подчеркнула, что самообследование никто не отменяет. Однако нужно обращать внимание на любые изменения груди, даже если в железах ничто не прощупывается.

В комментариях к видео женщины поделились своими историями о том, как они обнаружили рак груди.

«Я узнала об опухоли на обычной маммографии. Она была настолько крошечной, что сама бы я ее точно не прощупала».

«У меня появились выделения из соска, грудь начала сильно болеть. И лишь потом я обнаружила уплотнение».

«У меня болезнь протекала бессимптомно. Опухоль обнаружили на плановой маммографии».

«Врачам общей практики тоже нужно рассказывать о признаках рака груди. Мой врач отказался направлять меня к маммологу, потому что не мог нащупать уплотнение. Два года спустя мне поставили рак молочной железы, и даже тогда я не смогла нащупать уплотнение».

#врач #онкология #женщины #женское здоровье #здоровье
