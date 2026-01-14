Baltijas balss logotype
Угроза убийством и арест: новые проблемы Кифера Сазерленда с законом 0 113

Люблю!
Дата публикации: 14.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Поездка в такси закончилась для актера в полицейском участке. Из-за своего агрессивного поведения 59-летний Кифер стал фигурантом уголовного дела.

В минувший понедельник в Лос-Анджелесе произошел неприятный инцидент с участием известного актера. Как пишут журналисты портала Daily Mail, Кифер Сазерленд, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в конфликт с водителем такси. По данным полиции, словесная перепалка переросла в прямые угрозы расправой. Актеру предъявили обвинение в совершении уголовного преступления — запугивании и угрозе убийством.

Прибывшие на вызов офицеры задержали 59-летнего Сазерленда и доставили его в отделение полиции. Несмотря на агрессивное поведение пассажира, водитель такси физически не пострадал и отказался от медицинской помощи. Детективы уже начали официальное расследование обстоятельств нападения.

Звезду фильма «Забирая жизни» освободили из-под стражи в 11:30 утра под залог в 50 000 долларов. Теперь Киферу предстоит суд. Первое заседание по данному делу запланировано на 2 февраля.

Отмечается, что проблемы с законом из-за спиртного преследуют актера уже давно. В 2004 году его впервые поймали на пьяном вождении. Спустя три года ситуация повторилась — в сентябре 2007-го Кифера Сазерленда вновь задержали, после чего отпустили под залог.

#суд #полиция #знаменитости #агрессия #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
