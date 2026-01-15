Baltijas balss logotype
Исследование: мужчины с более высоким интеллектом реже проявляют агрессию и давление в отношениях 0 62

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: мужчины с более высоким интеллектом реже проявляют агрессию и давление в отношениях

Международная группа психологов обнаружила, что мужчины с выше средних показателями интеллекта реже демонстрируют агрессивное и контролирующее поведение по отношению к своим партнёршам, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Personality and Individual Differences.

В исследовании приняли участие 202 мужчины, состоящие в романтических отношениях не менее шести месяцев. Средний возраст участников составил около 25 лет, а средняя длительность их отношений — около 3,5 лет.

Уровень интеллекта оценивался с помощью стандартизированного теста International Cognitive Ability Resource (ICAR), который измеряет различные когнитивные способности, включая логическое мышление и решение задач. После прохождения теста участники заполняли опросники о собственном поведении в отношениях.

Анализ данных показал, что мужчины с более высокими баллами по тесту интеллекта реже сообщали о случаях оскорблений, сексуального давления, манипуляций и стратегий удержания партнёра, направленных на контроль или принуждение. Эти результаты остаются значимыми даже после учета других факторов.

Кроме того, высокий уровень интеллекта был связан с ниже уровнем психопатических черт личности и меньшей склонностью к агрессивному поведению в паре. Исследователи связывают это с большей способностью к самоконтролю, решению конфликтов конструктивным способом и предотвращению эскалации напряжения.

Учёные отмечают, что компонент флюидного интеллекта — способность быстро анализировать информацию и находить решения в новых ситуациях — особенно сильно коррелировал с отсутствием агрессивных стратегий поведения в отношениях.

Однако авторы предупреждают, что это не единственный фактор, который определяет качество межличностного взаимодействия, и что поведение партнёров в отношениях зависит от множества переменных, включая личностные черты, эмоциональный интеллект и социальные условия. Тем не менее, результаты подчёркивают важность когнитивных навыков для построения более здоровых и уважительных отношений.

#отношения #конфликты #агрессия #психология #мужчина и женщина #интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
