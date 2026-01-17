Baltijas balss logotype
Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать

Люблю!
Дата публикации: 17.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать

Переохлаждение — это опасное состояние, которое часто недооценивают в быту. Медики подчеркивают: знание признаков гипотермии и базовых правил оказания помощи критически важно в зимний период.

Переохлаждение, или гипотермия, может развиваться постепенно и незаметно, особенно в холодное время года. Оно угрожает не только тем, кто долго находится на морозе, но и людям в холодных помещениях, если температура воздуха опускается ниже +10°C.

Специалисты призывают внимательно следить за собственным состоянием и самочувствием близких, ведь промедление с оказанием помощи может иметь серьезные последствия.

Каковы признаки гипотермии?

Симптомы переохлаждения обычно нарастают постепенно. Среди первых проявлений — озноб, нечеткая речь, замедленное дыхание и слабый пульс. Также могут появляться нарушения координации, сонливость, спутанность сознания и снижение памяти.

В тяжелых случаях возможны потеря сознания и холодная, иногда ярко-красная кожа.

Что делать при переохлаждении?

Прежде всего необходимо устранить воздействие холода: зайти в помещение или укрыться от ветра. Влажную одежду следует немедленно заменить сухой.

Согревание должно быть постепенным — разрешается использовать теплые сухие компрессы на участках шеи, груди или паха. Рекомендуется пить теплые безалкогольные напитки с сахаром и выполнять легкие движения для улучшения кровообращения.

Чего не стоит делать при переохлаждении?

Медики предостерегают от резкого согревания — горячие ванны или прямое воздействие обогревателя могут навредить. Нельзя растирать конечности, употреблять алкоголь или курить, ведь это создает дополнительную нагрузку на сердце и ухудшает кровообращение.

Как предотвратить переохлаждение?

Профилактика начинается с правильной одежды. Зимой стоит одеваться слоями: первый — из материалов, отводящих влагу, второй — сохраняющий тепло, а верхний — защищающий от ветра и осадков. Шапка, перчатки, шарф и водонепроницаемая обувь остаются обязательными во время похолоданий.

Итак:

  • Переохлаждение возможно не только на улице, но и в помещениях с температурой ниже +10°C.

  • Больше всего рискуют люди с обезвоживанием, истощением или хроническими заболеваниями.

  • Своевременное распознавание симптомов и правильные действия могут спасти жизнь.

#медицина #зима #безопасность #профилактика #холод #температура #симптомы #здоровье
