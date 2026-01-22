Затяжной насморк зимой — распространённая проблема, которая часто кажется безобидной. Однако неправильное лечение может привести к осложнениям и хроническому воспалению. Фармацевт аптечной сети Алина Флейшмане объясняет, как отличить виды ринита, какие ошибки совершают чаще всего и что действительно помогает восстановить дыхание.

Что скрывается за насморком

Насморк, или ринит, — это воспаление слизистой оболочки носа, которое обычно длится от недели до десяти дней. В большинстве случаев он имеет вирусную природу и легко передаётся воздушно-капельным путём. Однако причиной могут быть и аллергены, сухой воздух, резкие перепады температуры, гормональные изменения или стресс.

Симптомы варьируются от обильных выделений и заложенности носа до чихания, зуда, головной боли и отёка. Их смена — естественная реакция организма, пытающегося защитить и очистить слизистую.

Частые ошибки при лечении насморка

Злоупотребление сосудосуживающими каплями и спреями. Препараты с ксилометазолином и оксиметазолином нельзя применять дольше 5–7 дней. Нарушение этого правила может привести к медикаментозному риниту и хронической заложенности.

Использование агрессивных народных средств. Закапывание сока чеснока или лука раздражает слизистую и может усилить воспаление, при этом эффективность таких методов не доказана.

Неправильное применение эфирных масел. Концентрированные масла нельзя закапывать в нос — это грозит ожогом. Безопаснее использовать их для ароматизации воздуха.

Опасные паровые ингаляции. Вдыхание пара над кастрюлей может вызвать ожоги. Более безопасный вариант — компрессорные ингаляторы, создающие лечебный аэрозоль.

Ошибочная техника впрыскивания спрея. Рекомендуется распылять средство перекрёстно — правой рукой в левую ноздрю и наоборот, чтобы не травмировать носовую перегородку.

Игнорирование промывания носа. Солевые растворы эффективно очищают слизистую и ускоряют выздоровление, хотя этот метод часто недооценивают.

Особые случаи: беременность

Во время беременности насморк может быть вызван гормональными изменениями. В этот период наиболее безопасны аэрозоли с морской или солёной водой. Сосудосуживающие препараты допустимы только по назначению врача.

Что действительно помогает при насморке

При лёгких симптомах стоит проконсультироваться с фармацевтом для подбора подходящего средства. Используются спреи и капли для снятия отёка, солевые растворы для очищения, увлажняющие препараты с гиалуроновой кислотой или растительными маслами, а также средства для приёма внутрь.

Если насморк длится более десяти дней, появляются боли в области лба, гнойные выделения, носовые кровотечения или нарушения слуха и зрения, необходимо обратиться к врачу. Нелеченный ринит может привести к воспалению уха и другим осложнениям дыхательных путей.

Профилактика и поддержка иммунитета

Снизить риск простуды помогает здоровый образ жизни: полноценное питание, достаточное количество жидкости, физическая активность, сон и свежий воздух. В холодное время года дополнительно могут быть полезны витамин D, витамин C, цинк, омега-3 и антиоксиданты. При постоянной усталости рекомендуется проверить уровень витаминов и проконсультироваться со специалистом.