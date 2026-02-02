Внук знаменитого режиссера унаследовал от родственников не только яркую внешность, но и вкус к прекрасному. Молодой кинематографист устроили романтическое свидание в подземке Москвы.

29-летний Андрей Гордин и его жена Мария Кукушкина поделились кадрами с новой фотосессии в столичном метро. Вышло довольно атмосферно. Внук Владимира Меньшова не обделен фотогеничностью и умением позировать, хотя и выбрал профессию, которая предусматривает нахождение по ту сторону камеры.

Гордин реализуется как талантливый режиссер и сценарист, а с недавних пор еще и как любящий и заботливый муж. Свадьбу со звездой сериала «Триггер» Марией Кукушкиной он сыграл летом 2023 года, без особого пафоса, приглашения толпы гостей и журналистов. На церемонии присутствовали только самые близкие, в том числе родители жениха, Игорь Гордин и Юлия Меньшова, а также Вера Алентова.

Фото: соцсети.

По поводу планов о пополнении молодые супруги пока ничего не говорят. Они наслаждаются семейной жизнью и времяпрепровождением друг с другом. «Вы невероятны», «Такие красавчики», «Молодые, красивые, счастливые, пусть так и будет», — пишут фолловеры под кадрами из подземки.