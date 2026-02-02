Baltijas balss logotype
Тайна развода раскрыта: Полина Диброва сделала неожиданное признание 0 996

Люблю!
Дата публикации: 02.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Многодетная мама приняла участие в съемках реалити-шоу. В рамках проекта она назвала себя и бывшего мужа виноватыми в разрыве.

Полина Диброва раскрыла истинные причины краха своего многолетнего брака с телеведущим Дмитрием Дибровым. Во время съемок в Индии она честно обсудила развод с коллегами по шоу. Кадрами этой откровенной беседы поделились в издании Super.

Отвечая на прямой вопрос о расставании, Полина с иронией назвала их обоих виноватыми. Она признала, что спасти семью было уже нереально. По словам многодетной мамы, ее новая влюбленность разрушила прежний уклад жизни. «Оба козлы... Просто, когда по-настоящему влюбляешься, все летит к чертям», — заявила она.

Журналисты портала также отметили, что участники проекта встретили Диброву достаточно прохладно. Ее сочли высокомерной и отстраненной. Однако в процессе общения лед растаял. Полина проявила свой истинный характер, и коллеги по шоу даже принесли ей свои извинения.

Напомним, брак Дибровых был официально расторгнут в сентябре 2025 года. Супруги прожили вместе 16 лет. Еще летом стало известно, что Полина ушла от шоумена к бизнесмену Роману Товстику. Их отношения начались задолго до скандала с разводом. Сейчас Диброва с тремя сыновьями живет в доме по соседству с бывшим мужем.

#развод #отношения #знаменитости
Оставить комментарий

