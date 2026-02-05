При длительном применении наушники ограничивают вентиляцию слухового прохода и удерживают влагу, особенно если их носят несколько часов подряд, используют во время тренировок и редко чистят. Со временем на поверхности вкладышей скапливаются кожный жир, пот и ушная сера, одним словом, благоприятная среда для размножения микроорганизмов.

Воспаление может проявляться рядом симптомов: зудом, заложенностью, болезненностью и снижением слуха. В некоторых случаях это влияет на общее состояние — возникают головные боли, раздражительность, ухудшаются сон и концентрация внимания. Наибольшему риску подвержены люди с чувствительной кожей и склонностью к воспалениям.

Для профилактики проблем врач рекомендует регулярно чистить наушники, не делиться ими с другими, делать перерывы в использовании и обращаться к специалисту при появлении боли, выделений или стойкого дискомфорта в ухе.