Можно ли заболеть при ношении наушников: мнение врача 0 227

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли заболеть при ношении наушников: мнение врача

Наушники-вкладыши могут стать источником бактериального заражения и спровоцировать воспаление наружного уха, заявила дерматолог Александра Филева.

При длительном применении наушники ограничивают вентиляцию слухового прохода и удерживают влагу, особенно если их носят несколько часов подряд, используют во время тренировок и редко чистят. Со временем на поверхности вкладышей скапливаются кожный жир, пот и ушная сера, одним словом, благоприятная среда для размножения микроорганизмов.

Воспаление может проявляться рядом симптомов: зудом, заложенностью, болезненностью и снижением слуха. В некоторых случаях это влияет на общее состояние — возникают головные боли, раздражительность, ухудшаются сон и концентрация внимания. Наибольшему риску подвержены люди с чувствительной кожей и склонностью к воспалениям.

Для профилактики проблем врач рекомендует регулярно чистить наушники, не делиться ими с другими, делать перерывы в использовании и обращаться к специалисту при появлении боли, выделений или стойкого дискомфорта в ухе.

#медицина #врач #профилактика #гигиена #чистка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
