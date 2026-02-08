Тревожные звоночки опасного заболевания не всегда очевидны. Но вы точно сможете уловить изменения, если будете внимательны, говорят врачи.

Когда у человека запущенная стадия деменции, то это невозможно не заметить. Он начинает путаться в мыслях, перестает понимать, какой сегодня день, где он живет. Часто бывает, что пострадавший не узнает близких и даже самого себя в зеркале. К огромному сожалению, вылечить деменцию пока невозможно.

Однако вполне реально замедлить развитие заболевания. Поэтому чем раньше вы обратитесь к неврологу, тем лучше. На начальных стадиях как раз помогут тревожные звоночки. На первый взгляд они кажутся безобидными, но, поверьте, проявить осторожность все же стоит.

По словам нейропсихолога Хенка Свейнпола, первые тревожные сигналы могут появиться именно во время общения.

Так, например, у людей с начинающейся деменцией меняется чувство юмора. Шутки становятся злыми, колкими, создается впечатление, что человек хочет обидеть собеседника. На самом деле — нет. Пострадавший действительно думает, что шутит легко и безобидно.

«Часто пациенты с деменцией могут отпускать неуместные шутки и/или проявлять недостаток такта», — говорит Хенк Свейнпола.

Еще один тревожный звоночек: человеку кажется, что его хотите обидеть вы. Своими вопросами, шутками, даже обычным разговором. Любая эмоция становится для него болезненна. В итоге человек закрывается, как будто отдаляется.

Чуть позже появляются и другие сигналы:

апатия или нежелание говорить;

изменение личности и настроения (например, депрессия);

отсутствие сдержанности во время разговора — эмоции так и бурлят;

навязчивое или повторяющееся поведение (например, частое бритье или собирание предметов);

необычное вербальное, физическое или сексуальное поведение.

«Постарайтесь как можно скорее выявить триггеры. Например, нарушение распорядка дня может вызвать у человека беспокойство. Он должен делать привычные вещи, находиться под присмотром близких и врача», — заключил нейропсихолог.

Деменция и отношение к деньгам

Еще один тревожный звоночек — это резкое изменение финансового состояния. Человек, который всю жизнь умел копить, вдруг начинает транжирить деньги. При этом даже не осознает, что творит.