Любая боль заслуживает внимания, тем более если она носит постоянный характер. Этот симптом может быть связан с усталостью, перенапряжением или растяжением мышц, иногда указывает на серьезные проблемы, требующие немедленной медицинской помощи.

Боль в спине — это сигнал, который нельзя игнорировать, особенно если она постоянная. Такие ощущения не только мешают повседневной жизни, но и могут указывать на серьезные заболевания, и чем раньше вмешаться, тем выше шанс избежать осложнений. Боль между лопатками может проявляться по-разному — от легкого дискомфорта до резкой, невыносимой. Как отметил Александр Осташков, врач-терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, причина не только в проблемах с позвоночником.

От острой до жгучей

Боль между лопатками может иметь разный «оттенок», и как раз эти характеристики помогут врачу предположить причину, назначить диагностику, составить дальнейшую программу обследования. Поэтому не удивляйтесь, если доктор будет подробно выяснять, какая боль беспокоит — острая, тупая, жгучая, что ей предшествовало и что стимулирует ее усиление или ослабление.

Например, ноющая боль, как правило, сохраняется постоянно, усиливается при физической нагрузке. Такая боль не ярко выражена, но доставляет дискомфорт.

Резкая боль появляется внезапно, может быть сильной и ограничивать подвижность туловища. Обычно человеку приносит облегчение отдых, но она возвращается даже при небольшой физической нагрузке, движениях корпуса.

Обращать внимание нужно на острую и постоянную боль, ведь она может быть сигналом сосудистых катастроф — инфаркта. Поэтому при такой боли нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Тупая боль часто длительная, но переносимая. Как раз при ее появлении люди часто и длительно принимают анальгетики, которые негативно отражаются на работе пищеварительного тракта и способны спровоцировать обострение хронических патологий, в том числе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Может появляться жгучая боль, для нее характерны интенсивные, невыносимые ощущения, которые сопровождаются жжением и покалыванием и «разливаются» на окружающие ткани.

Семь причин боли между лопатками

Сказать точно, по какой причине она появилась, можно только после обследования. Этот симптом может указывать на большое количество патологий, поэтому врачи уделяют особое внимание диагностике. При обследовании исключают разные причины, от болезней опорно-двигательного аппарата до патологий, которые представляют реальную угрозу здоровью и жизни.

1. Межпозвонковая грыжа

Несмотря на то что грыжи редко формируются в шейном и грудном отделах позвоночника, их появление может стать причиной сильной и выраженной боли. В группе риска люди, ведущие сидячий образ жизни, постоянно поднимающие тяжести.

Выпячивание грыжи становится причиной сдавления нервных корешков, что и приводит к сильной боли. Она может распространяться в руки, лопатки или нижние отделы позвоночника.

2. Патология мышц

Боль может возникать после переохлаждения, перенесенных инфекций, растяжений или других травм мышц. Мышечные боли, как правило, усиливаются при малейшей активности и сопровождаются напряжением мускулатуры, иногда даже скованностью движений. Такие ограничения связаны с болью, поэтому пациент осознанно избегает любых движений. Это состояние требует отдыха, а после острого периода, возможно, потребуется физиотерапия для снятия воспаления, восстановления и профилактики рецидивов.

3. Спондилоартроз

Это хроническое дистрофическое заболевание, для которого характерно изменение тканей суставов между дужками позвонков, которые становятся менее подвижными. По мере прогрессирования заболевания происходит разрушение хряща, деформация суставов. Все это провоцирует боль в области спины и в шее, что ограничивает подвижность.

4. Остеофиты

В силу разных причин в области позвонков могут формировать костные выросты, которые врачи называют остеофитами. Их соприкосновение уже вызывает боль, в некоторых случаях они могут срастаться между собой, что существенно ограничивает подвижность. Из-за сдавления нервных корешков появляется сильная, выраженная и практически постоянная боль, которая по мере прогрессирования болезни только усиливается.

5. Нарушения осанки

Сколиоз и гиперкифоз также могут вызывать болевые ощущения между лопатками. Боль при этом носит хронический характер, усиливается при физической активности, если человек длительно пребывает в статической позе.

Чтобы избавиться от боли и избежать серьезных последствий, требуется коррекция осанки и, возможно, ношение специального корсета. Тактика лечения определяется индивидуально, после обследования.

6. Опоясывающий лишай

Это инфекционное заболевание, при котором вирус ветряной оспы «просыпается» под воздействием каких-либо провоцирующих факторов. За счет того, что возбудитель «законсервирован» в ганглиях, его активация вызывает сильнейшую боль по ходу определенного нерва. Она может быть резкой, сильной, жгучей. На коже появляются характерные высыпания.

Активация вируса происходит у людей с иммунодефицитом — например, на фоне некоторых заболеваний, прохождения лечения по поводу онкопатологий. Даже после купирования симптомов опоясывающего лишая боль может сохраняться. В таком случае врачи говорят о постгерпетической невралгии.

7. Болезни внутренних органов

Это могут быть патологии сердечно-сосудистой системы — например, стенокардия, инфаркт миокарда. При постоянной и выраженной боли нужно исключить гастрит, язвенную болезнь, хотя зачастую есть и другие симптомы, указывающие на проблемы с пищеварительным трактом. В любом случае важно пройти полное обследование, чтобы исключить серьезные патологии.

Боль между лопатками не стоит терпеть. Нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и получить необходимую терапию. Чем раньше вы начнете лечение, тем меньше будет риск пропустить серьезные заболевания.