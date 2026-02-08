Зимнее время часто сопровождается апатией и упадком сил, и причина этого — недостаток активности. Психолог Сергей Ланг объяснил, как справиться с усталостью и поднять настроение.

Физическая активность — главный стимул

«Зимой люди становятся пассивными: лежат дома с телефоном и печально смотрят в окно. От этого радости не будет», — отмечает Ланг. Чтобы исправить ситуацию, эксперт советует увеличивать физическую активность. Если нет возможности ходить в спортзал, подойдут домашние тренировки: отжимания, приседания, онлайн-занятия. Громкая музыка и танцы дома также помогают повысить уровень энергии.

Создание приятной атмосферы

Помимо движения, важно создавать комфортное настроение дома. Это могут быть ароматические свечи, расслабляющая ванна или другие приятные ритуалы. По словам Ланга, ключ к борьбе с зимней усталостью — действовать и самим формировать себе радость и стимулы.

источник